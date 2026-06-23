۳۳۰ کیلو گوشت غیرمجاز در آبادان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضان گوروئی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت مجرمانه فردی در زمینه کشتار و فروش گوشت غیرمجاز، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات نامحسوس و تحقیقات تخصصی، پس از اطمینان از صحت موضوع، متهم و محل فعالیت وی را در یکی از محله‌های شهرستان شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان تصریح کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی، ماموران در عملیاتی غافلگیرانه وارد محل مورد نظر شده و متهم را در حالی که قصد فروش گوشت‌های غیرمجاز را داشت دستگیر کردند.

سرهنگ گوروئی ادامه داد: در بازرسی از محل فعالیت متهم که در منزل مسکونی وی دایر شده بود، ۳۳۰ کیلوگرم گوشت غیرمجاز کشف و ضبط شد.

وی گفت: پس از تشکیل پرونده، اخذ نظریه کارشناسی از اداره بهداشت و دامپزشکی و ارجاع پرونده به مرجع قضائی، متهم با قرار صادره روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک و مجرمانه، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.