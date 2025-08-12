به گزارش خبرنگار مهر، با بهرهبرداری همزمان از ٣ نیروگاه خورشیدی در استان خراسان رضوی به ظرفیت ٢٠مگاوات در پنجمین هفته از سهشنبههای انرژینو که صبح سه شنبه با حضور برخط پزشکیان رئیس جمهور و استاندار خراسان رضوی انجام شد، روزی تاریخی در توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان خراسان رضوی رقم خورد.
نیروگاههای خورشیدی ٧مگاواتی کوشک سلامی، ٧مگاواتی علیآباد و ۶مگاواتی چاهگچی در شهرستان خواف با سرمایهگذاری شرکت صبانیروی توس و مجموعاً به ظرفیت ٢٠مگاوات پروژههایی هستند که امروز با حضور رئیس جمهور افتتاح و به شبکه برق متصل شدند.
با احتساب این پروژهها خراسان رضوی در آستانه ثبت رکورد ٢٠٠مگاوات ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر قرار دارد که تا پایان شهریورماه محقق خواهد شد.
«انرژینو» رویدادی است که سهشنبه هر هفته برای بهرهبرداری یا آغاز عملیات اجرایی یک یا چند نیروگاه تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی برگزار میگردد و تاکنون از ۵ ایستگاه عبور کرده است.
خراسان رضوی با تشکیل ستاد توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و ایجاد میز مشترک دستگاههای دولتی و بخش خصوصی بنا دارد تا پیش از تابستان سال ١۴٠٧، سه هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی و بادی را در ۵ بخش صنعت، کشاورزی، خانگی، اداری و سرمایهگذاری احداث و به بهرهبرداری برساند.
