به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا بخشش بعد از ظهر دوشنبه در مراسم بیست و چهارمین دوره مسابقات نیمه نهایی قرآن کریم ویژه خواهران که در حسینیه ابوالفضل سپاه قدس گیلان برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای انس با قرآن اظهار کرد: توفیقی بالاتر از انس با کلام الهی وجود ندارد و این انس، انسان را به مسیر درست در زندگی کوتاه دنیوی هدایت می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه رفیع حافظان و عاملان قرآن افزود: حافظان قرآن پرچمداران دین، شفیعیان روز قیامت و هم‌ردیف ملائکه‌اند و این فضیلت‌ها با تفکر، تدبر و عمل به کلام الهی حاصل می‌شود.

جانشین مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان ضمن اشاره به برکات قرآن گفت: در میان فتنه‌ها و مشکلات، راه نجات و حل مسائل پیچیده، قرآن کریم است قرآن با فروتنی و خشوع، انسان را به کمال می‌رساند.

حجت‌الاسلام بخشش با استناد به آیات قرآن افزود: خود قرآن می‌فرماید که کلام خدا بر کوه نازل شد و آن را متلاشی کرد، اما انسان را خاضع و فروتن می‌کند.

وی ادامه داد: درمان بسیاری از دردها و آسیب‌ها در شناخت و عمل به قرآن است و ذات قرآن برکت است؛ انس و حفظ قرآن باید با هدف رضایت الهی باشد، نه منفعت دنیوی.

جانشین مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان نقش بانوان را در نهادینه شدن فرهنگ قرآنی مهم دانست و تصریح کرد: تحقق تمدن نوین اسلامی و پیروزی در جنگ‌های سنگین فرهنگی، تنها با تربیت نسل قرآنی ممکن است. بانوان در خانواده، محیط کار و اجتماع در نشر و ترویج فرهنگ قرآنی نقش بسزایی دارند.

حجت‌الاسلام بخشش همچنین بیان کرد: وظیفه همه انبیا بیان تکالیف انسانی است و در شرایط فعلی، عمل به این تکلیف با نقش و رسالت ویژه ضروری است.

گفتنی است؛ بیست و چهارمین دوره مسابقات نیمه نهایی قرآن کریم در رشته‌های حفظ جز ۱، ۳، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و کل قرآن، حفظ موضوعی، محتوا محور، قرائت تحقیق و ترتیب، مفاهیم سطح یک و دو و حفظ جز ۲۵ در حسینیه حضرت ابوالفضل و شهدای گمنام گیلان برگزار شد.