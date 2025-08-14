همایش جهانی اربعین حسینی جلوه اقتدار امت اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی عصر پنجشنبه در حاشیه راهپیمایی جاماندگان حسینی در گفتگو با خبرنگاران با تسلیت ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار کرد: همایش جهانی اربعین حسینی جلوه انسجام و اقتدار امت اسلام در برابر نظام سلطه است و پیام مقاومت توأم با وحدت توحیدی را به جهان مخابره می‌کند.

وی با بیان اینکه نور حسین بن علی (ع) خاموش شدنی نیست بلکه چراغ راه ملت‌های آزاده جهان در برابر زیاده خواهان جهانی است، گفت: پویایی راهپیمایی جهانی اربعین، گواه جاودانگی نهضت حسینی است و این نهضت عظیم، هدایتگر جبهه حق در برابر کفر است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به شور وصف ناشدنی عاشقان اباعبدالله (ع) در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در رشت، افزود: اربعین رسانه عظیم قیام عاشورا است و حضور متحد و منسجم مردم در مسیر کربلا و حضور پرشور در راهپیمایی‌های جاماندگان حسینی، ندای وحدت امت اسلام بوده و توطئه‌های دشمن را در ایجاد تفرقه نقش بر آب می‌کند.

سرهنگ امینی با اشاره به برپایی مواکب مردمی مستقر در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت گفت: برای چهارمین سال متوالی است که مواکب مردمی در اربعین حسینی برپاشده و خیل عاشقان اباعبدالله به یاد کربلای معلی در این مسیر دلدادگی حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: مواکب مستقر در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت با موضوعات فرهنگی، خدمات پزشکی، زیارت مجازی حرم سیدالشهدا (ع)، غرفه‌های کودک، رسانه و فضای مجازی، آیه‌های زندگی و مواکب پذیرای در پیاده راه شهرداری رشت از شب قبل از اربعین آغاز و تا پایان ماه صفر ادامه دارد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با قدردانی از حضور و فعالیت گروه‌های جهادی و مردمی در اقامه عزای سید و سالار شهیدان در ایام اربعین حسینی تا پایان ماه صفر گفت: نقش آفرینی گروه‌های مردمی و جهادی در برپایی مواکب مستقر در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت بسیار حائز اهمیت بوده و جلوه‌های ویژه‌ای از خدمات مردم برای مردم را رقم زده است.

سرهنگ امینی با قدردانی از مجموعه‌های مردمی و جهادی و دستگاه‌های همکار از جمله سازمان فرهنگی ورزشی و سیما منظر رشت، اداره کل تبلیغات اسلامی و اوقاف استان گیلان در برپایی مواکب مردمی بیان کرد: استقبال کم نظیر مردم از مواکب مستقر در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت در دهه آخر ماه صفر گواه ارادت ویژه مردم شهر رشت به خاندان عصمت و کرامت بوده و صحنه‌های معنوی منحصر به فردی را رقم زده است.

وی با اشاره به حضور مخلصانه بسیجیان سپاه ناحیه مرکزی رشت در این مواکب گفت: این مواکب تا پایان دهه آخر صفر پابرجاست، و ویژه برنامه‌های فرهنگی، سخنرانی، مداحی، مسابقات و پذیرایی در این پیاده راه مستمرا پابرجا است.