مسجد آقا صابر اراک؛ اولین «مسجد نت» سه زبانه ایران، پلی به سوی آینده‌

خبرگزاری مهر، گروه استانها: مسجد آقا صابر اراک که در سال ۱۳۰۵ هجری شمسی تأسیس شده است، بهعنوان یکی از قدیمیترین و فعالترین مساجد استان مرکزی شناخته میشود.
مسجد حاج آقا صابر اراک در سال ۱۳۰۵ هجری قمری در زمینی موقوفی به مساحت بالغ بر ۱۰۰۰ متر مربع در حساسترین نقطه شهر اراک بنا نهاد شده و بهعنوان یکی از قدیمیترین و فعالترین مساجد استان مرکزی شناخته میشود.
این مسجد از شبستانی با ۱۴ ستون چهار ضلعی و ۲۱ طاق سنتی به صورت گنبدی با محرابی زیبا آراسته شده و در طبقه فرقانی مسجد نیز صلوات خواجه نصیر طوسی بر حضرات اهل بیت (ع) به صورت کتیبهای کاشی کاری شده در اطراف مسجد نمایان است که به این مسجد زیبایی و معنویت خاصی بخشیده است.
این مسجد تاریخی، علاوه بر پیشینه مذهبی و فرهنگی ارزشمند خود، امروز با راهاندازی اولین مسجد با نت سهزبانه ایران در زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی، توانسته الگویی نوین از پیوند دین و فناوری را به نمایش بگذارد.
خبرنگار مهر به مناسبت روز جهانی مسجد (سی ام مردادماه) با حجتالاسلام ابوالفضل صابری، امام جماعت و مدیر پایگاه اطلاعرسانی مسجد آقا صابر گفتوگویی انجام داده است که در آن به فلسفه نامگذاری روز مسجد، کارکردهای فرهنگی و اجتماعی مساجد و نقش فناوری در جذب جوانان پرداخته شد. است.
حجتالاسلام ابوالفضل صابری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فلسفه نامگذاری روز جهانی مسجد اظهار کرد: مسجدالاقصی اولین قبله مسلمین بوده و نامگذاری روز جهانی مسجد فرصتی مغتنم برای بازخوانی جایگاه و کارکرد واقعی مساجد است و چنانچه این نامگذاری صرفاً در حد یک اقدام نمادین باقی بماند، تأثیرگذاری لازم را در جامعه نخواهد داشت.
امام جماعت و مدیر پایگاه اطلاعرسانی اولین مسجد نت ایران با بیان اینکه ساخت مسجد اولین اقدام پیامبر اکرم (ص) پس از ورود به مدینه بود، افزود: ظاهر مسجد چندان اهمیت ندارد، آنچه مهم است عملکرد مسجد بر اساس تقوا، ایمان و نیت تأسیس آن است و نمونهای از انحراف در این مسیر، مسجد ضرار در نزدیکی مسجد قبا بود که به پایگاهی برای گمراهی مردم تبدیل شده بود.
حجت الاسلام صابری با تأکید بر لزوم تقویت جاذبههای فرهنگی مساجد گفت: مساجد تنها محل عبادت نیستند، بلکه باید پایگاهی برای امور اجتماعی، خیریه، آموزش و کاهش آسیبهای اجتماعی باشند و در بسیاری از کشورهای جهان همه بانوان هنگام ورود به مراکز مذهبی پوشش کامل دارند، اما متأسفانه در کشور ما گاه شاهد بیحرمتی به این مکان مقدس هستیم که برای مقابله با این وضعیت باید مساجد را به پایگاه پر جاذبه و معنویت تبدیل کنیم.
وی با اشاره به فعالیتهای اولین مسجد نت ایران اظهار کرد: این مسجد با هدف معرفی اینترنت پاک و ترویج فرهنگ صحیح استفاده از فناوریهای نوین فعالیت میکند و ما معتقدیم برای جذب جوانان باید با زبان روز و روشهای نوین سخن گفت، نه صرفاً با ابزارهای بازدارنده و فیلترینگ و باید توجه داشته باشیم که اینترنت و هوش مصنوعی ساخته دست بشر هستند و هیچگاه جایگزین انسان و معنویت نخواهند شد.
امام جماعت مسجد آقا صابر اراک اضافه کرد: در آینده نزدیک با تجهیز مسجد و تکمیل بخش معصومیه امام رضا، برگزاری مراسم ازدواج اسلامی و کلاسهای پیش از ازدواج در این مکان برگزار خواهد شد که میتواند به مشارکت بیشتر مردم و حضور پررنگ جوانان بینجامد و در واقع، مسجد میتواند در مراسم شادی مردم نیز دخیل باشد.
وی با تأکید بر نقش مساجد در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: روحانیت باید در میان مردم زندگی کند و با تقویت اعتماد عمومی، جامعه را در مسیر درست هدایت کند. اقدامات مساجد نیازمند همکاری همه دستگاهها است و باید از موازیکاریها پرهیز شود، همچنین لازم است در کنار نذورات و مراسم مذهبی، به عمق و اهداف اصلی این مناسبتها توجه ویژهای شود.
حجت الاسلام صابری افزود: تجربه اولین مسجد اینترنتی کشور نشان داده که میتوان سنتهای اصیل دینی را با فناوریهای نوین پیوند زد و الگویی موفق در جذب جوانان و ترویج فرهنگ دینی ارائه کرد.
