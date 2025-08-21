لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده جوی به نسبت پایدار تا پایان هفته جاری است.

به گفته وی، طی این مدت آسمانی صاف، در برخی نقاط همراه با غبار و در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد با احتمال تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی هواشناسی اصفهان افزود: همچنین احتمال خیزش گردوخاک موقتی در نیمه شرقی استان وجود دارد.

امینی اضافه کرد: استقرار هوای گرم تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، طی ۲۴ ساعت آینده دمای استان تغییر محسوسی ندارد و بیشینه دمای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

امینی گفت: در این بازه زمانی، کاشان با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین و میمه با کمینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.