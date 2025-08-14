عملیات کمین پیچیده رزمندگان القسام علیه نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، گردان‌های عزالدین القسام، شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد که روز چهارشنبه یک عملیات کمین پیچیده و منحصر به فرد علیه نظامیان صهیونیست در جنوب محله زیتون واقع در شمال شهر غزه انجام داده و در این عملیات با موشک و سلاح‌های ضد تانک مواضع صهیونیست‌ها را در هم کوبیده است.

بر اساس این گزارش، گردان‌های عزالدین القسام با کار گذاشتن بمب، دو نفربر نظامیان صهیونیست را منفجر کرده‌اند.

گردان‌های عزالدین القسام همچنین اعلام کرد که یک نفربر زرهی «نامر» را با موشک الیاسین ۱۰۵ هدف قرار داده است.

شاخه نظامی جنبش حماس افزود که نیروهای القسام دو منزل مسکونی را که نظامیان صهیونیست در آن سنگر گرفته بودند را هدف حملات خمپاره‌ای خود قرار دادند.

گردان‌های عزالدین القسام از کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان صهیونیست در جریان این عملیات نظامی خبر داد.