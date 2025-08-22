بازداشت «لاهور شیخ جنگی» در سلیمانیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العهد، رسانه های وابسته به حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق از بازداشت لاهور شیخ جنگی و برادرش در شهر سلیمانیه خبر دادند.

لاهور شیخ جنگی رئیس «جبهه خلق» و از شخصیت‌های با نفوذ در اقلیم کردستان عراق پیش از بازداشت خواستار قیام علیه حزب اتحادیه میهنی کردستان شده بود.

شبکه تلویزیونی العربیه به نقل از یک منبع امنیتی مدعی شد که در پی بازداشت «لاهور شیخ جنگی» و برادرش درگیری‌های بوجود آمده در سلیمانیه پایان یافت.

رسانه‌های عراقی پیشتر گزارش داده بودند که در پی خودداری شیخ جنگی از تسلیم شدن به نیروهای امنیتی وابسته به اتحادیه میهنی کردستان هم اکنون درگیری شدیدی در اطراف محل اقامت وی در هتل لاله زار شهر سلیمانیه در جریان است.

این رسانه ها اعلام کردند که نیروهای امنیتی برای بازداشت شیخ جنگی در اطراف هتل مستقر شده‌ و همزمان جاده‌های منتهی به استان سلیمانیه نیز شاهد استقرار نیروهای امنیتی بوده است.