به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی‌بنی با اشاره به آمادگی کامل فرودگاه بین‌المللی مشهد برای میزبانی از زائران رضوی در ایام شهادت امام رضا (ع) اظهار کرد: همه ظرفیت‌ها و امکانات فرودگاه مشهد برای ارائه خدمات شایسته به زائران بسیج شده است.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی بیان کرد: تعداد کل نشست و برخاست پروازها در دهه پایانی ماه صفر سال گذشته به ۱۹۸۰ پرواز رسید و برآورد ما برای امسال (۲۷ مرداد تا ۴ شهریورماه) انجام ۲۱۰۰ پرواز است که نشان‌دهنده رشد حدود ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل خواهد بود.

وی گفت: در راستای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران، بزرگترین موکب فرودگاهی کشور در ترمینال داخلی فرودگاه برپا شده و علاوه بر آن، دو موکب ویژه استقبال از زائران خارجی و یک موکب فرهنگی نیز در ترمینال پروازهای داخلی دایر شده است.

امانی بنی بیان کرد: فضاآرایی فرودگاه و اجرای برنامه‌های فرهنگی از دیگر تمهیداتی بوده که با هدف فراهم‌سازی محیطی معنوی و آرام برای زائران در نظر گرفته شده است.