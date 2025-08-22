  1. استانها
 پیش‌بینی رشد ۱۰ درصدی پروازها در فرودگاه مشهد طی ایام پایانی صفر

مشهد - مدیرکل فرودگاههای خراسان رضوی گفت: برآورد ما برای امسال در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد انجام ۲۱۰۰ پرواز است که نشان‌دهنده رشد حدود ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی‌بنی با اشاره به آمادگی کامل فرودگاه بین‌المللی مشهد برای میزبانی از زائران رضوی در ایام شهادت امام رضا (ع) اظهار کرد: همه ظرفیت‌ها و امکانات فرودگاه مشهد برای ارائه خدمات شایسته به زائران بسیج شده است.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی بیان کرد: تعداد کل نشست و برخاست پروازها در دهه پایانی ماه صفر سال گذشته به ۱۹۸۰ پرواز رسید و برآورد ما برای امسال (۲۷ مرداد تا ۴ شهریورماه) انجام ۲۱۰۰ پرواز است که نشان‌دهنده رشد حدود ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل خواهد بود.

وی گفت: در راستای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران، بزرگترین موکب فرودگاهی کشور در ترمینال داخلی فرودگاه برپا شده و علاوه بر آن، دو موکب ویژه استقبال از زائران خارجی و یک موکب فرهنگی نیز در ترمینال پروازهای داخلی دایر شده است.

امانی بنی بیان کرد: فضاآرایی فرودگاه و اجرای برنامه‌های فرهنگی از دیگر تمهیداتی بوده که با هدف فراهم‌سازی محیطی معنوی و آرام برای زائران در نظر گرفته شده است.

