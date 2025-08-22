  1. سیاست
برگزاری گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی

سخنگوی وزارت امور خارجه از برگزاری گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی با محوریت رفع تحریم‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص آخرین وضعیت روند مذاکرات ایران-اروپا راجع به موضوع هسته‌ای، گفت: بر اساس هماهنگی صورت گرفته، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه روز جمعه ۳۱ مرداد در تماس تلفنی مشترکی با وزرای امور خارجه فرانسه، انگلیس، آلمان و خانم کالاس گفتگو خواهد کرد.

به گفته بقایی در این تماس تلفنی در مورد موضوع هسته‌ای و مطالبات ایران به‌ویژه در رابطه با رفع تحریم‌های ظالمانه و نیز ضرورت پاسخگویی طرف‌های مقابل در ارتباط با حملات جنایتکارانه صورت‌گرفته علیه تأسیسات هسته‌ای ایران بحث خواهد شد.

