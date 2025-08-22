برگزاری آیین عزاداری ناشنوایان حرم رضوی در شام شهادت امام رضا (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین شریعتی‌نژاد، معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی از برگزاری ویژه‌برنامه عزاداری و سوگواری آل‌الله برای ناشنوایان و کم‌شنوایان در شام شهادت امام رضا (ع) خبر داد و اظهار کرد: این محفل سوگواری و ارادت زائران خاص، یکشنبه ۲ شهریور، بعد از نماز مغرب و عشا در دارالقرآن‌الکریم برگزار خواهد شد.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی افزود: در این برنامه معنوی علاوه بر بیان معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، مداح و ذاکر اهل بیت (ع) با زبان اشاره به مرثیه‌سرایی و ذکر مصیبت شهادت امام رضا (ع) خواهد پرداخت.

وی بیان کرد: هدف از این برنامه، فراهم کردن فرصت برابر برای همه اقشار جامعه به ویژه افراد دارای نیازهای ویژه است تا بتوانند از معارف اهل بیت (ع) بهره‌مند شوند و در مراسم معنوی شهادت امام رضا (ع) شرکت کنند.

شریعتی‌نژاد گفت: ما معتقدیم که خدمت‌رسانی به همه زائران عزیز از جمله افراد دارای معلولیت، از اولویت‌های اصلی حرم مطهر است، به همین منظور برنامه‌های ویژه‌ای برای ارتقای دسترسی و مشارکت این عزیزان در مناسبت‌های دینی اجرا می‌شود.