۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

برگزاری دوره ملی «راه و رسم زندگی؛ از نگاه قرآن و امام رضا(ع)»

مشهد - دوره آموزشی ملی، راه و رسم زندگی؛ از نگاه قرآن و امام رضا (ع) به صورت مجازی و آفلاین ارائه خواهد شد و شرکت در آن برای تمام علاقه‌مندان، اعم از خواهران و برادران، آزاد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی ملی، راه و رسم زندگی؛ از نگاه قرآن و امام رضا (ع)، با مشارکت مرکز معرفت و مهارت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی، مؤسسه فرهنگی تبیان و برنامه تلویزیونی «محفل»،برگزار می‌شود.

این دوره به صورت مجازی و آفلاین ارائه خواهد شد و شرکت در آن برای تمام علاقه‌مندان، اعم از خواهران و برادران، آزاد است.

در این دوره حجج الاسلام سید حسین مؤمنی، ناصر رفیعی، امیر صالحی، مصطفی امینی‌خواه و محمدحسین رجبی دوانی، سعید عزیزی، احمد ابوالقاسمی و محمدرضا کمن با موضوعات مهارت فرزندپروری، احکام زیارت، سیره امام رضا (ع) و … به ایراد سخن خواهند پرداخت.

از مزایای این دوره می‌توان به اعطای گواهی‌نامه پایان دوره به تمام قبول‌شدگان، اهدای بسته متبرک رضوی و همچنین کمک‌هزینه سفر به مشهد مقدس به قید قرعه برای تعدادی از شرکت‌کنندگان، اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان روز جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ نسبت به ثبت‌نام در این دوره اقدام کنند. ثبت‌نام و اطلاعات تکمیلی از طریق پایگاه اینترنتی مرکز معرفت و مهارت دانشگاه علوم اسلامی رضوی به نشانی Maharat.Razavi.ac.ir در دسترس است.

