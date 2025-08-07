قالیبافی امید زنان روستا؛ ۷۰ خانواده از فقر به درآمد پایدار رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، گروه جهادی شهدای شهرود در شهرستان خدابنده استان زنجان به سرپرستی غلامرضا محمدوردی، معلم بازنشسته و فعال جهادی، بیش از ۱۵ سال است که در زمینههای عمرانی، اشتغالزایی، خدمات اجتماعی و ترک اعتیاد فعالیت دارد.
آقای محمدوردی با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی در این منطقه میگوید: در حال حاضر حدود ۲۰۰ خانوار با مشکلات شدید مالی روبهرو هستند که عمدهترین دلیل آن، اعتیاد سرپرست خانواده است. به گفته او، گروه جهادی طی سال گذشته ۵۰ فرد گرفتار در دام اعتیاد را به کمپهای ترک اعتیاد فرستاده که ۷۰ درصد آنان تاکنون پاک ماندهاند.
در مسیر توانمندسازی این خانوادهها، قالیبافی به عنوان یک طرح اشتغالزا انتخاب شده است. محمدوردی با تأکید بر ظرفیت بالای این هنر میان بانوان منطقه توضیح میدهد: در ابتدا برای ۳۰ خانواده دار قالی در خانه برپا کردیم. اکنون این تعداد به ۷۰ خانوار افزایش یافته است. بسیاری از زنان بدون نیاز به آموزش قبلی، با استفاده از اوقات فراغت پاییز و زمستان، قالی میبافند و به سرعت به درآمد میرسند.
این طرح با سازوکار ویژهای اجرا میشود که در آن خانوادهها مالک محصول خود هستند و میتوانند آزادانه آن را بفروشند. اما اگر موفق به فروش نشوند، گروه جهادی با کمک فروشندگان مورد اعتماد، فرشها را به قیمت منصفانه از آنان خریداری میکند.
برای رفع موانع اولیه، گروه جهادی دار قالی، ابزار کار و مواد اولیه را با قیمت مناسب تهیه کرده و در اختیار خانوادهها میگذارد. به گفته محمدوردی، فروشندگان مواد اولیه در زنجان و هیدج با اعتماد به فعالیتهای جهادی، مواد اولیه را با بهایی پایینتر ارائه میدهند.
در این طرح، شرطی برای تداوم چرخه کار خیر در نظر گرفته شده است: یکسوم مبلغ حمایتی پس از کسب درآمد به گروه بازپرداخت میشود تا ضمن حفظ عزت و کرامت خانوادهها، منابع لازم برای حمایت از دیگر نیازمندان تأمین شود.
محمدوردی همچنین به تأثیر این حمایتها بر تحصیل فرزندان اشاره میکند: اکثر فرزندان این خانوادهها استعداد بالایی دارند. اگر مشکلات مالیشان حل شود، قطعاً میتوانند به درجات بالاتری در تحصیل و آینده شغلی برسند.
این طرح نه تنها الگویی موفق برای اشتغالزایی پایدار است، بلکه نشان میدهد با کمی همت و برنامهریزی، میتوان چرخهای مستمر از توانمندسازی، کرامت انسانی و آیندهسازی را به حرکت درآورد.
