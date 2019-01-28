به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستوده بعد از ظهر دوشنبه در جمع دهیاران و بخشداران شهرستانهای دشتستان، بوشهر، تنگستان و دشتی در سالن کوثر استانداری بوشهر اظهار داشت: شرط رسیدن به اهداف بزرگ در استان همدلی، همگرایی و برنامهمحوری است.
وی افزود: اگر با وجود تمامی تنگناهای مالی دولت در هفته دولت امسال ۱۲۰۰ میلیارد تومان و در دهه فجر امسال نیز بالغ بر ۹۶۰ میلیارد تومان پروژه در استان بوشهر افتتاح میشود نشانه تلاش همه مدیران و برنامه ریزی و حرکت در قالب سند عمرانی استان است.
معاون عمرانی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: اگر فقط در حوزه روستایی در دهه فجر بیش از ۳۷ میلیارد تومان پروژه افتتاح میشود، این توفیقات نشاندهنده برنامهریزی در حوزه عمرانی است.
ستوده از تصویب مصوبه راه آهن بوشهر در شورای عالی اقتصاد کشور خبر داد و یادآور شد: خبر خوشی که امروز به استان رسید تصویب مصوبه راه آهن بوشهر در شورای عالی اقتصادی کشور است که لازم است از تلاشهای استاندار بوشهر تشکر و قدردانی کنیم.
وی بیان داشت: استاندار بوشهر نشان داد که بدون غوغاسالاری و با اتکای به قانون و اخلاق میتوان عمل کرد که به جرأت میتوانم بگویم عمل گرایی ایشان در عین اخلاق مداری و قانونمداری باید الگوی تمام مدیران قرار گیرد و بدون تردید با این روش سطح اعتماد عمومی مردم ارتقا مییابد.
معاون عمرانی استاندار بوشهر گفت: مردم از مدیران و مسئولان استان عملگرایی و نتیجه کار را میخواهند و با حرف و شعار نمیتوان مردم را راضی نگه داشت.
ستوده افزود: پروژه بوشهر توریسم ۲۰۲۲ در سفر اخیر هیات دولت به ریاست دکتر روحانی مصوبه خواهد گرفت و مطمئنا اعتباری که تخصیص میدهند به همین روستاها و دو منطقه گردشگری تخصیص خواهد یافت.
وی یادآور شد: پس از پایان برنامههای دهه فجر بلافاصله برنامهریزی برای پروژههای هفته دولت ۹۸ را نهایی و مشروح خواهیم کرد و امیدوارم با تلاش شبانهروزی و با عمل خود بتوانیم رضایت خاطر مردم را فراهم کنیم.
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