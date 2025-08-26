کفار و منافقان کیستند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی در فضای مجازی خود همزمان با روز جمعه نوشت: منظور از «وَیلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ»، دستگاه کفار و جریان منافقین هستند که پرچمداران دین خدا و دینداران را مسخره و تحقیر می‌کنند.

وی‬ اضافه‬ کرد: ‬ «روایت، آیۀ «وَیلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ» را معنا می‌کند؛ می‌فرماید «الَّذِینَ هَمَزُوا آلَ‏مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ وَ لَمَزُوهُمْ»؛ یعنی کسانی که آلُ الله را هَمْز و لَمْز می‌کنند، امیرالمؤمنین (ع) را هَمْز و لَمْز می‌کنند، دین خدا را هَمْز و لَمْز می‌کنند.

استاد خارج فقه حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه چنانچه اکنون در دنیا می‌بینید که دین را هَمْز و لَمْز می‌کنند و مؤمنین را تحقیر می‌کنند، نوشت: نباید انسان اینها را رها کند و بگوید این هَمْز و لَمْز صرفاً به این معناست که مثلاً مواظب باشید یک‌موقع پشت سر یک مؤمنی با رفتارتان او را تحقیر نکنید، یا یک حرفی نزنید که به او توهین شود. البته نمی‌گویم این معنا را حذف کنیم، این معنا هم مصداق هَمْز و لَمْز است؛ ولی این سخت‌گیری‌ای که در قرآن فرموده: «وَیلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذی جَمَعَ مالاً وَ عَدَّدَهُ»، همین دستگاه کفر و جریان نفاق است.

آیت الله میرباقری شاهرودی ادامه داد: یعنی این هَمْزولَمْزکننده، امکاناتی را در عالم فراهم کرده و با تکیه به این امکانات، خیال می‌کند جاودان می‌ماند و لذا نقشه همیشگی می‌کشد و شروع به هَمْز و لَمْز کردن جبهه حق می‌کند.

وی در ادامه نوشت: در این آیه، هَمْز و لَمْز بنی‌امیه، محل بحث است که هَمْز و لَمْز نسبت به امیرالمؤمنین (ع) طراحی می‌کنند و کاری می‌کنند که به قول ابن ابی‌الحدید، در هفتاد هزار منبر، خطبا وجود مقدس امیرالمؤمنین (علیه السلام) را لعن می‌کنند (لعنت الله علیهم اجمعین). این هَمْز و لَمْز، مقصود است؛ گرچه هَمْز و لَمْزهای جزئی هم مصداق هستند و آنها را نباید خارج کرد.