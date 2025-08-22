https://mehrnews.com/x38Qsg ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴ کد خبر 6567776 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴ ارائه خدمات درمانی به زائران رضوی مشهد- در مسیر قوچان به مشهد جمعیت هلال احمر خراسان رضوی به ارائه خدمات درمانی به زائران پیاده رضوی می پردازد. دریافت 31 MB گزارشگر: سمیه سعادتمند تصویربردار: کبری رضایی کد خبر 6567776 کپی شد مطالب مرتبط روایت موکب داران از ارائه خدمات به زائران رضوی ورود بیش از ۳ میلیون زائر و مسافر به خراسان رضوی لزوم خط گرفتن از سیره اهل بیت (ع) در زندگی اجتماعی امروز برچسبها خدمات درمانی سازمان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی ایران امام رضا(ع)
