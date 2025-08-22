  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴

ارائه خدمات درمانی به زائران رضوی

مشهد- در مسیر قوچان به مشهد جمعیت هلال احمر خراسان رضوی به ارائه خدمات درمانی به زائران پیاده رضوی می پردازد.

گزارشگر: سمیه سعادتمند

تصویربردار: کبری رضایی

