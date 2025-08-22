لزوم خط گرفتن از سیره اهل بیت (ع) در زندگی اجتماعی امروز

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در خطبه سیاسی این هفته که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: عبرتآموزی از دوران امامت امام حسن (ع) و معاویه میتواند راهنمایی روشن برای مقابله با فشارهای معاصر باشد.
ضرورت خط گرفتن از سیره اهل بیت (ع) در زندگی اجتماعی امروز
امام جمعه مشهد در ابتدای خطبه با اشاره به اینکه بزرگترین عرض ارادت به ساحت مقدس اهل بیت (ع) زمانی محقق میشود که ویژگیها و سیره سیاسی آنان به درستی شناخته شود، افزود: همچنین خط گرفتن از سیره اهل بیت (ع) در زندگانی اجتماعی انقلابی امروز ما نیز بزرگترین عرض ارادت است.
وی با مرور چرایی رفتار و تصمیمات امام حسن (ع) در مواجهه با معاویه ادامه داد: مظلومیت ایشان از لحظه واگذاری قدرت آغاز شد و به مدت ۱۰ سال تداوم یافت که مردم در آن دوران نقش کلیدی ایفا کردند؛ برخی در مسیر دفاع از عدالت و امنیت پایدار گام برداشتند و برخی با زور و القای تردیدها مانع از اجرای عدالت کامل شدند. مظلومیت امام حسن (ع) در برابر فشارهای سیاسی و تبلیغاتی، در کنار مخالفتهایی که از سوی برخی اطرافیان شکل گرفت، روند تاریخی واگذاری قدرت را رقم زد.
علم الهدی سپس به ویژگیهای حکمرانی امیرالمومنین (ع) پرداخت و توضیح داد که عدالت دقیق همراه با رونق اقتصادی سالم از نکات برجسته آن دوره بود؛ اما ناامنی ایجاد شده از اقدامات خرابکارانه و شبیخونهای معاویه، چالش جدی زمان خلافت حضرت علی (ع) محسوب میشد.
امام جمعه مشهد با استناد به روایتهای تاریخی گفت: معاویه و یارانش شبیخون به شهرهای مختلف میزدند؛ برای حل این مشکل و حفظ ثبات، امام حسن (ع) راه تقابل و مبارزه با ظلم را در پیش گرفت تا از جامعه اسلامی حمایت کند. اما در مسیر این تقابل، زمزمههای ناسازگار با مبانی عدالت، به برخی از اطرافیان امام حسن (ع) القاء شد که شما ببینید معاویه در شام چه امنیتی برقرار کرده است؛ او میتواند این امنیت را در کل کشور نیز برقرار کند، در حالی که معاویه با یک اختناق شدیدی توانسته بود این آرامش سطحی را بر مردم حاکم کند و در واقع خود او منشأ ناامنی در امت اسلامی بودند.
وی با اشاره به آمار تاریخی مربوط به پیکار امام حسن با معاویه، عنوان کرد: حدود ۸۰ هزار نفر از ۱۰۰ هزار سپاه امام حسن (ع) براساس همین زمزمهها به معاویه پیوستند؛ این آمار نشان میدهد که بیاعتمادی، تبلیغات شبههآفرین و منافع شخصی میتواند درون صفوف یک حرکت مردمی چگونه جولان دهد و منجر به واگذاری قدرت شود.
احیاکنندگان خواستههای آمریکا؛ نماد اشعث بن قیس در زمانه امروزند
علم الهدی با بیان اینکه باید از این تاریخ عبرت گرفت و با اشاره به وضعیت امروز جامعه، بیان کرد: برخی از جبهههای داخلی با تُهی کردن فضا و دیکته کردن فهرست خواستههای آمریکا، در نقش اشعث بن قیس ظاهر میشوند؛ اشخاصی که پارادایم تغییر را بیان میکنند، یعنی مقابله با آمریکا و استکبار که اصل اساسی انقلاب ما بود را کنار بگذاریم که به تعبیر مقام معظم رهبری این رفتار نه عاقلانه، نه هوشمندانه و نه شرافتمندانه است.
امام جمعه مشهد تأکید کرد: البته وضعیت امروز به لحاظ سیاسی و فکری با دوران امام حسن (ع) تفاوت دارد؛ خوشبختانه مردم ما آگاه هستند و از علم و آگاهی برای مقابله با فشارهای خارجی بهره میبرند.
سیره امام مجتبی (ع) سرمایهای عبرتآمیز و تجربهساز برای زندگی معاصر است
وی تاکید کرد: سیره امام مجتبی (ع) سرمایهای عبرتآمیز و تجربهساز برای زندگی معاصر است. هوشیاری در برابر تبلیغات سازشگرایانه و توجه به سایههای دین در زندگی روزمره، رمز عبور از چالشهای امروز است.
علم الهدی با تأکید بر اهمیت حفظ مسیر رهیافت انقلاب از طریق تبیین دقیق سیره اهل بیت (ع) و هوشیاری نسبت به فشارهای خارجی، از مردم خواست تا با دقت بیشتری تحرکات سیاسی و اقتصادی را رصد کنند و هر طرحی را بر اساس منافع ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی ارزیابی نمایند.
