انتقاد امام جمعه شهرری به برخی حواشی اخیر؛ دولت در انتصابات دقت کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علی شاهچراغی در خطبههای نماز جمعه این هفته ری با تسلیت شهادت امام حسن مجتبی (ع)، حضرت امام رضا (ع) و رحلت پیامبر اکرم (ص) گفت: باید بیش از پیش قدر وجود مضجع شریف امام رضا (ع) را بدانیم و طبق توصیههای اهل بیت، زیارت این امام همام را فراموش نکنیم.
وی با گرامیداشت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت، اظهار کرد: این شهدا با هدف رضایت الهی و خدمت به مردم ماندگار شدند و مسئولان امروز باید از آنان الگو بگیرند.
امام جمعه شهرری افزود: رهبران انقلاب اسلامی همواره بر حفظ حرمت دولتها تأکید داشتهاند و انتظار میرود دولتها نیز حرمت مردم و ارزشهای دینی و انقلابی را رعایت کنند.
وی با انتقاد شدید از سخنان یکی از استانداران درباره حجاب تصریح کرد: حجاب یک ارزش غیرقابل چشمپوشی است و مردم به مسئولانی که چنین دیدگاهی دارند اعتماد ندارند؛ بنابراین دولت باید در انتخابهای خود دقت بیشتری کند.
شاهچراغی با اشاره به حضور بیش از ۲۱ میلیون زائر در پیادهروی نجف تا کربلا گفت: این حضور باشکوه نماد عزت اسلام و تشیع است که جهان را مبهوت کرده است و از مردم عراق برای میزبانی شایستهشان قدردانی میکنم.
امام جمعه شهرری همچنین به پیادهروی میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم (ع) اشاره و اظهار کرد: امسال نظم و شکوه این مراسم بیشتر بود و باید از موکبهای مردمی و برگزارکنندگان این حرکت تشکر شود.
وی درباره وضعیت غزه نیز تأکید کرد: مردم مظلوم غزه هر روز زیر بمباران هستند و سازمانهای حقوق بشری تنها نظارهگرند. جهان اسلام باید پاسخگو باشد.
شاهچراغی در ادامه به رفتار برخی کشورهای عربی اشاره کرد و گفت: در حالی که برخی دنبال خلع سلاح مقاومت هستند و برخی دیگر تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی میدهند، ۲۵۰ هزار کودک غزه به دلیل سو تغذیه در معرض خطرند.
وی با انتقاد شدید از بیانیهای که اخیراً از داخل کشور منتشر شد، خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه، رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، نیروهای مسلح و مردم با وحدت مثالزدنی سبب پیروزی شدند. اما متأسفانه بیانیه اخیر که از داخل کشور صادر شد، دشمن را شاد کرد.
امام جمعه شهرری تأکید کرد: با این بیانیهها نمیتوان از حقوق مسلم هستهای خود گذشت و مرگ بر آمریکا و اسرائیل همچنان از شعارهای محکم مردم خواهد بود.
