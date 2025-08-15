مساجد باید تبدیل به مرکز هدایت محلات شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدرضا ناصری ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه یزد با اشاره به بازگشت زائران اربعین حسینی، ضمن آرزوی قبولی زیارت آنان، بر اهمیت دعا برای دفع توطئههای دشمنان و استغفار جمعی به عنوان یک ضرورت فردی و اجتماعی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مسیر انسان «الیالله» است و همه باید مراقب اعمال، گفتار و رفتار خود باشند، اظهار داشت: غفلتها و گناهان آثار منفی در زندگی فردی و اجتماعی به جا میگذارند، اما راه بازگشت، توبه و استغفار است، استغفار نه تنها موجب بخشش گناهان و نزول رحمت الهی میشود، بلکه اثرات اجتماعی همچون رفع بلا و افزایش توانمندی جامعه را نیز به همراه دارد.
آیتالله ناصری با اشاره به آیات قرآن، استغفار را عامل نزول نعمتهایی همچون باران، تقویت قدرت و توان جامعه و رفع مشکلات دانست و از مسئولان فرهنگی خواست برنامهای برای ترویج «استغفار جمعی» در سطح جامعه تدوین کنند.
خطیب جمعه یزد در بخش دیگری از سخنانش با بیان روایتی از امام صادق (ع)، چهار وظیفه اساسی انسان را «خداشناسی»، «شناخت نعمتها»، «شناخت خواستههای خداوند از بندگان» و «آگاهی از عوامل انحراف از دین» عنوان کرد و افزود: دشمنان تلاش میکنند جامعه را از مسیر حق دور کنند و هوشیاری در برابر این انحرافات ضروری است.
وی با مرور وضعیت کشور پیش و پس از انقلاب و دوران دفاع مقدس، پیشرفتهای ایران در حوزههای علمی، نظامی، هستهای و پزشکی را نتیجه ایمان، مقاومت و تبعیت از ولایت دانست و تأکید کرد: با وجود تحریمها و فشارها، ملت ایران عزت و اقتدار خود را حفظ کرده و توطئههای دشمنان را خنثی کرده است.
آیتالله ناصری با اشاره به نیاز کشور به تقویت توان دفاعی، وحدت ملی، توسعه بومی، دیپلماسی فعال، مقابله با جنگ نرم و افزایش توان رسانهای گفت: دو عنصر «صبر راهبردی» و «تقوای جمعی» در تحقق این اهداف کلیدی است و باید برنامهریزی جدی برای مدیریت منابع، اقتصاد مقاومتی و استفاده بهینه از ظرفیتهای داخلی انجام شود.
وی همچنین مساجد را خانه خدا و مرکز هدایت محلهها دانست و خواستار رونقبخشی به فعالیتهای آنها شد، به گفته وی، دشمن با استفاده از عوامل نفوذی در پی ضربه زدن به نظام است و همه باید مراقب اطراف خود باشند.
خطیب جمعه یزد در پایان با تأکید بر ضرورت بصیرتدهی به نوجوانان و جوانان، گفت: نسل جدید با مشاهده دشمنیهای غرب و تجربه مستقیم آن، آماده پذیرش معارف الهی و خدمت به اسلام و انقلاب است و باید از این ظرفیت بهرهبرداری شود.
