عدالت در توزیع امکانات، مطالبه جدی مردم مقاوم گیلانغرب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن دانیاری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گیلانغرب با اشاره به سالروز شهادت پیامبر گرامی اسلام (ص) اظهار داشت: رسول اکرم (ص) در حدیثی نورانی فرمودند مساجد خانه‌های انسان‌های با تقوا هستند و هر کس بخواهد به تقوا دست یابد باید پیوند خود را با مسجد مستحکم سازد.

وی افزود: ارتباط مؤمن با مسجد همانند ارتباط ماهی با آب است؛ همان‌طور که ماهی بدون آب زنده نمی‌ماند، دین انسان نیز بدون حضور در مسجد دوام نخواهد داشت. بر همین اساس در ایام هفته مساجد باید بیش از پیش به این پایگاه‌های معنوی توجه کرد.

امام جمعه گیلانغرب در ادامه خطبه نخست خود با موضوع سبک زندگی اسلامی گفت: خانواده در نگاه قرآن سه بخش دارد؛ تشکیل خانواده، تدبیر در خانواده و فروپاشی خانواده. عمده مشکلات امروز جامعه ما از ناآشنایی با تدبیر و مدیریت در خانواده نشأت می‌گیرد و اگر به این حوزه توجه نکنیم، سبک زندگی غربی جایگزین ارزش‌های اصیل اسلامی خواهد شد.

وی با انتقاد از رواج روزافزون سبک زندگی غربی در جامعه تصریح کرد: در گذشته ازدواج در سنین پایین‌تر و با قداست بیشتری انجام می‌شد، اما امروز شاهد افزایش سن ازدواج، بالا رفتن آمار طلاق و حتی برگزاری جشن طلاق هستیم که اینها نتیجه فاصله گرفتن از آموزه‌های اسلامی است.

حجت‌الاسلام دانیاری با اشاره به معرفی چهار نوع خانواده در قرآن کریم خاطرنشان کرد: خانواده علی (ع) و فاطمه (س) نمونه کامل زندگی الهی هستند که در راه خدا ایثار کردند و سوره «انسان» در شأن آنان نازل شد. در مقابل، خانواده ابولهب نماد تباهی و سقوط است. همچنین قرآن از خانواده‌هایی سخن می‌گوید که مرد صالح اما زن ناصالح یا زن مؤمن اما مرد فاسق دارند. وی گفت: عقل و فطرت انسانی حکم می‌کند الگوی ما همان خانواده اول باشد و از خانواده‌های آلوده به سبک زندگی غربی فاصله بگیریم.

امام جمعه گیلانغرب اضافه کرد: دشمنان امروز با شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای خود به دنبال تخریب بنیان خانواده و تضعیف مساجد هستند، اما اگر دست در دست اهل‌بیت (ع) بگذاریم و به قرآن تمسک جوییم، خانواده‌هایمان از آسیب‌ها محفوظ خواهند ماند.

وی در ادامه با بیان اینکه مشکل ازدواج و مسکن جوانان نیازمند توجه جدی مسئولان است، اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم ازدواج را مایه آرامش و تکامل معرفی کرده و لازم است دولت و نهادهای مسئول برای رفع مشکلات جوانان در این زمینه اقدام عاجل داشته باشند.

امام جمعه گیلانغرب در بخش دیگری از خطبه‌ها به موضوع بحران آب و انرژی اشاره کرد و گفت: کشور با تنش آبی و ناترازی در تولید و مصرف برق مواجه است. سه راهکار اساسی برای عبور از این بحران وجود دارد: نخست دعا و طلب نزولات آسمانی، دوم مدیریت صحیح مسئولان در مصرف منابع و سوم اصلاح الگوی مصرف توسط مردم.

وی با انتقاد از بی‌عدالتی در توزیع امکانات افزود: شهرستان گیلانغرب با وجود گرمای شدید، سهمیه مناسبی از برق و آب دریافت نمی‌کند و این بی‌توجهی در حالی است که مردم این دیار سال‌ها در خط مقدم دفاع و مقاومت بوده‌اند.

حجت‌الاسلام دانیاری همچنین با اشاره به ضرورت تقویت توان دفاعی کشور گفت: تجربه برجام نشان داد که اتکا به مذاکره بدون پشتوانه قدرت دفاعی بی‌فایده است و اگر ایران توان موشکی نداشت، امروز وضعیتی مشابه غزه پیدا می‌کرد. ملت ایران با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی مقتدرانه ایستاده و اجازه کوچک‌ترین تعرضی را نخواهد داد.

وی در ادامه به اهمیت پیاده‌روی اربعین پرداخت و اظهار داشت: اربعین یک رزمایش بزرگ فرهنگی است که میلیون‌ها عاشق امام حسین (ع) را گرد هم می‌آورد و امیدبخش جبهه مقاومت و مایه یأس دشمنان اسلام است. رسانه‌های معاند تلاش می‌کنند این حرکت عظیم را سانسور کنند اما حقیقت عاشورا خاموش‌شدنی نیست.

امام جمعه گیلانغرب در بخش دیگری از خطبه‌ها به جایگاه مسجد در جامعه اسلامی پرداخت و تأکید کرد: مسجد پایگاه اصلی حکومت پیامبر (ص) و انقلاب اسلامی بود اما امروز برخی مساجد کارکرد گذشته خود را از دست داده‌اند. اگر هیئت امنای مساجد منفعل باشند و امام جماعت کافی در دسترس نباشد، آینده خوبی در انتظار این پایگاه‌ها نخواهد بود.

وی راهکارهایی برای رونق مساجد برشمرد و گفت: کوتاه و منظم کردن برنامه‌ها، ایجاد فضای شاد برای کودکان و نوجوانان، ارتباط فعال امام جماعت با مردم، حضور مؤثر در فضای مجازی، انتخاب هیئت امنای جوان در کنار افراد باتجربه و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی از جمله راهکارهای احیای مساجد است.

حجت‌الاسلام دانیاری در پایان ضمن تسلیت سالروز شهادت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، بر لزوم الگوگیری مسئولان از عدالت‌خواهی پیامبر تأکید کرد و گفت: متأسفانه شهرستان گیلانغرب سال‌ها از کمبود امکانات و اعتبارات رنج برده و به یک «روستای بزرگ» تبدیل شده است. اگر مسئولان ما پیامبر را الگوی خود قرار دهند، عدالت در توزیع اعتبارات و امکانات تحقق خواهد یافت.