حرمت اسلام در غزه شکسته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی در خطبه‌های نماز جمعه امروز شهر همدان گفت: رژیم جعلی با حمله به سفارتخانه ایران از همه خطوط قرمز عبور کرد با این وجود جمهوری اسلامی حق انتقام را برای خود محفوظ می‌داند.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی از آغازین دوران تشکیل تاکنون سه راهبرد را در پیش گرفته که برنامه نخست توسعه جغرافیایی با عنوان شعار "از نیل تا فرات" بوده است.

وی اظهار کرد: کدام کشور اسلامی می‌توانست در برابر این توسعه جغرافیایی و فتنه اسرائیل به جز ایران بیایستد؟ آیا جز این است که انقلاب اسلامی باعث شکست این راهبرد شد.

امام جمعه همدان اضافه کرد: اسرائیل پس از شکست در راهبرد نخست تلاش کرد در نقشه دیگری با تکیه بر قدرت نظامی، بازدارندگی را تقویت و موجودیت خود را حفظ کند اما عملیات طوفان الاقصی راهبرد دوم را شکست.

آیت الله شعبانی موثقی ادامه داد: راهبرد سوم رژیم صهیونیستی نسل کشی و کودک کشی وحشیانه با هدف جبران ضعف و ایجاد هزینه برای جبهه مقاومت است.

امام جمعه همدان تاکید کرد: چنانچه رژیم صهیونیستی در همه راهبردها با شکست مواجه شده ناشی از جریان مقاومت به رهبری ایران بوده و جمهوری اسلامی در همه جبهه‌ها دشمن را به عقب رانده است.

وی اظهار کرد: رژیم صهیونیستی برای اینکه نشان دهد ضعیف نیست دنبال توسعه میدان درگیری است و آنها با حمله به سفارت ایران این پیام را دادند که همچنان در میدان نسل کشی حضور دارند.

آیت الله شعبانی موثقی افزود: ۲ راهبرد اول شکست خورد و سومین راهبرد هم از سیاست‌های قبلی زودتر دچار شکست می‌شود و سرنگونی رژیم را نزدیکتر می‌کند.

وی با بیان اینکه این حجم از کودک کشی در غزه بی سابقه است گفت: با سران و مسئولان برخی از کشورهای اسلامی نمی‌شود درباره اسلام صحبت کرد.

وی بیان کرد: حرمت پیغمبر (ص) و اسلام در غزه شکسته شده و کشورهای اسلامی باید با اسرائیل قطع ارتباط کنند اما سردمداران این کشورها چه واکنشی در برابر شهادت ۳۴ هزار کودک داشتند؟

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان تصریح کرد: علمای ساکن در این کشورهای اسلامی چگونه خود را مسلمان می‌دانند؟ چرا حکم ارتداد نداده و فتوا نمی‌دهند و در برابر این ظلم‌ها سکوت کردند، شما شریک در این ظلم‌ها هستید.

آیت الله شعبانی موثقی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه فقر به انجام فرایض در جامعه آسیب می‌زند اظهار کرد: برای انجام فرایض در جامعه باید اقتصاد سالم و صالح حاکم باشد.

وی افزود: در اقتصاد بیمار آسیب به معنویت جامعه وارد می‌شود بنابراین دست اندرکاران، متولیان اصلی امور اقتصادی، عملکرد آنها در معنویت جامعه و انجام فرایض تأثیر گذار است.

وی با تاکید بر اینکه اسلام به شدت فقر را محکوم می‌کند گفت: اقتصاد دارای مشکل نیازمند طبیب حاذق برای شناخت درد و درمان است که قدرت اجرا نیز داشته باشد.

آیت الله شعبانی موثقی ادامه داد: مسئولان در این زمینه که رهبر معظم انقلاب هم در جلسه اخیر به آن تاکید کردند اقدام کنند تا مردم احساس کنند فعالیت‌های اقتصادی در زندگی آنها نقش دارد و وقتی به بازار می‌رود احساس کند تلاش مسئولان تأثیرگذار بوده است.