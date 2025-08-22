مقاومت رمز پیروزی مسلمانان در برابر رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جمال کریمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پس از دعوت نمازگزاران به تقوا، با تسلیت سالروز رحلت پیامبر مکرم اسلام (ص) و تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول اظهار داشت: پیروی از سیره پیامبر، راه رستگاری امت اسلامی است.

وی با اشاره به اوضاع فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی، سکوت سازمان‌های بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر را «معنادار و بی‌فایده» خواند و گفت: تاریخ گواه است که این رژیم خبیث جز ظلم و نسل‌کشی در کارنامه خود ندارد و ملت‌های مسلمان باید هوشیارانه در برابر آن بایستند.

امام جمعه بانه افزود: قرآن کریم بارها به دشمنی یهود و مشرکان با اهل ایمان اشاره کرده و امروز نیز مقاومت تنها راه مقابله با این رژیم کودک‌کش است.

وی تاکید کرد: وجدان انسانی و ایمانی اجازه سکوت در برابر این فجایع را نمی‌دهد.

ماموستا کریمی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به اهمیت مساجد در بیداری امت اسلامی گفت: مسجد پایگاه تربیت دینی، انسجام اجتماعی و نشر معارف الهی است و مسلمانان باید جایگاه این خانه‌های خدا را پاس بدارند.

وی همچنین به مناسبت هفته دولت با قدردانی از تلاش مسئولان افزود: دولت موفق، دولتی است که خدمت صادقانه به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهد و در رفع مشکلات جامعه پیشگام باشد.

امام جمعه بانه در ادامه خطبه‌ها با بیان نکاتی درباره دشمنی همیشگی شیطان با انسان، گفت: شیطان بزرگ‌ترین دشمن بشر است که از آغاز خلقت تا امروز تلاش کرده انسان را از مسیر بندگی خدا منحرف کند. وی تاکید کرد: تنها با تقوا، تواضع و یاد خدا می‌توان در برابر وسوسه‌های شیطان مصون ماند.