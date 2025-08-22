به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی سبحانینیا در خطبههای نماز جمعه این هفته قزوین که در مسجدالنبی (ص) شهر قزوین برگزار شد، با اشاره به تحولات اخیر سیاسی کشور، بر اهمیت حفظ انسجام ملی بهعنوان ستون اقتدار ایران تأکید کرد و گفت: دشمنان این ملت، بیش از آنکه به تجهیزات نظامی چشم داشته باشند، به وحدت کلمه ملت ایران چشم دوختهاند اما اگر ملت یکپارچه باشد، هیچ قدرتی جرأت تعرض نخواهد داشت.
وی با اشاره به بیانیه منتشرشده از سوی بخشی از جریانهای سیاسی، آن را نیازمند بررسی دقیق و تبیین صحیح دانست و افزود: این بیانیه بازتاب گستردهای در رسانهها و فضای مجازی داشته اما باید توجه داشت که محتوای آن میتواند بستر اختلاف و تفرقه در جامعه را فراهم کند.
سبحانی نیا به موضوع مذاکره مستقیم با آمریکا پرداخت و گفت: در شرایطی که رهبر معظم انقلاب پیش از جنگ ۱۲ روزه تأکید کردهاند که مذاکره مستقیم با آمریکا نه هوشمندانه است.
وی خطاب به مسئولان کشور تأکید کرد: هماهنگی با رهبری معظم انقلاب نباید صرفاً در حد اطلاعرسانی باشد؛ بلکه باید اقدامات با رضایت و نظر ایشان انجام شود.
حجت الاسلام سبحانی نیا یادآور شد: مواضع رهبری روشن و علنی است و نباید از ایشان هزینه شود. ملت ایران همواره پیرو رهبر انقلاب بوده و عملکرد مسئولان را با دیدگاههای ایشان میسنجد. امیدوارم مسئولان با عزت، کرامت و اقتدار رفتار کنند تا دشمن بار دیگر جرأت تعرض به ایران را پیدا نکند.
