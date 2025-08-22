به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید انور مؤمنی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پس از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر مکرم اسلام (ص)، نمازگزاران را به تقوا دعوت کرد.

وی با تسلیت سالروز رحلت جانسوز پیامبر اسلام (ص) در ۲۸ صفر به عموم مسلمانان و تبریک پیشاپیش فرارسیدن ماه ربیع‌الاول، ماه ولادت آن حضرت، به مسلمانان جهان و نمازگزاران گفت: ماه ربیع‌الاول ماه شادی و سرور امت اسلامی است.

خطیب جمعه دیواندره در ادامه سخنان خود به موضوع «زمان نزول عذاب الهی» پرداخت و اظهار داشت: عذاب الهی در سه وقت نازل نمی‌شود؛ نخست تا هنگامی که پیامبر در میان امت خویش باشد و دوم تا زمانی که بندگان به استغفار و توبه مشغول باشند.

ماموستا مؤمنی با استناد به آیات سوره انفال و یونس افزود: قوم یونس (ع) تنها قومی بودند که در لحظه نزول عذاب ایمان آوردند و خداوند عذاب را از آنان برداشت و این نمونه‌ای روشن از رحمت الهی است.

وی تأکید کرد: گاهی عذاب الهی به شکل غیرمحسوس بر انسان‌ها وارد می‌شود؛ مانند زمانی که انسان لذت عبادت را احساس نمی‌کند یا از شیرینی ایمان بی‌بهره می‌شود و خداوند مهلت می‌دهد تا بندگان به سوی او بازگردند و توبه کنند.