به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی عصر جمعه در مراسم اربعین شهادت سردار غلامحسین غیب‌پرور، با تشریح ابعاد شخصیت و خدمات این شهید والامقام، او را مبارزی از دیار شیراز معرفی کرد که از دوران انقلاب اسلامی، پیوندی ناگسستنی با امام راحل و انقلابیون داشت.

وی با اشاره به نقش جوانانی چون شهید غیب‌پرور و علمای فارس در مبارزات ضد رژیم ستم‌شاهی، گفت: شهید غیب‌پرور در تظاهرات و حرکت‌های انقلابی حضوری فعال داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با پیوستن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مسیر فداکاری و شهادت را انتخاب کرد. او از همان روز جزو منتظران شهادت شد و در جبهه‌ها و پایگاه‌های مختلف فعالیت کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: استان فارس همواره نیروهای متعهد و فرماندهان شجاع و پرتلاش به جبهه‌ها تقدیم کرده است و شهید غیب‌پرور یکی از این سرداران بود که در دوران دفاع مقدس به مقام جانبازی نائل آمد.

وی افزود: با اهمیت یافتن ایجاد ساختارهای جدید و توانمندسازی نیروی انسانی در سپاه، شهید غیب‌پرور مسئولیت معاونت آموزش نیروی زمینی سپاه را برعهده گرفت و صدها عنوان کار بزرگ و دستاورد ارزشمند از فعالیت‌های او نشأت گرفت. خدمات آموزشی او در نیروی زمینی سپاه، جایگاه ویژه‌ای در کارنامه این نهاد دارد.

سردار سلیمانی به برگزاری کنگره پانزده هزار شهید استان فارس در دوره فرماندهی سردار غیب‌پرور اشاره کرد و گفت: این طرح با مطالبه و تلاش‌های میدانی برای رشد و اعتلای بسیج آغاز شد و در دوره شهید غیب‌پرور پیگیری شد. این کنگره اکنون به عنوان یک سند راهبردی، منشأ تحول و حرکت همه‌جانبه در کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه عوارض جانبازی شهید غیب‌پرور در سال‌های پایانی جنگ تشدید شد، تصریح کرد: سرانجام این سردار بزرگ به لقاءالله پیوست و به شهادت رسید.

سردار سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت بازگو کردن مسیر و ویژگی‌های شهدا برای ملت ایران تأکید کرد و افزود: مردم استان فارس و شهر شیراز، مزین به ستاره‌های درخشانی همچون شهدای عزیز و سردار حاج غلامحسین غیب‌پرور هستند.

وی سپس به مسائل روز و قرار گرفتن در میانه یک نبرد بزرگ و تاریخی اشاره کرد و گفت: ما اکنون در میانه یک نبرد سرنوشت‌ساز قرار داریم که ریشه‌های آن به سال‌های گذشته بازمی‌گردد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین به پیشرفت‌های علمی و فناوری در جهان اشاره و بیان کرد: مسلمانان سهم عمده‌ای در خلق دانش و فناوری داشته‌اند و بدون دانش و تلاش آنان، غرب نمی‌توانست به این میزان پیشرفت دست یابد.

سردار سلیمانی با اشاره به تسلط صهیونیست‌ها بر اقتصاد جهانی، صنایع نظامی و بانک‌های بزرگ، گفت: شیطان بزرگ یعنی صهیونیست‌ها بر رفاه جهانی تسلط دارند، اما ایران و انقلاب اسلامی این مسیر را تغییر داده و به یاری خداوند، در مقابل نقشه‌های دشمنان موفق خواهد بود.

وی به تصاویر دلخراش بمباران مراکز خبری در فلسطین و غزه اشاره و تأکید کرد: چگونه بشر می‌تواند چنین جنایاتی را مرتکب شود؟ آتش زدن مسجد الاقصی و محاصره مردم فلسطین، ناشی از دخالت آمریکا و تهاجم نظامی، فرهنگی و سیاسی غرب است و یک حرکت شنیع تاریخی به شمار می‌رود.

رئیس سازمان بسیج در پایان با اشاره به راهبرد رهبر معظم انقلاب و مسیر شهدا، تأکید کرد: این مسیر، راه رسیدن به پیروزی است و رفتار دشمنان نشان‌دهنده شکست آنهاست.