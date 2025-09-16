به گزارش خبرگزاری مهر، افشین ابراهیمی از اتمام مرحله سوم عملیات ساماندهی مسیر دسترسی به نقوش صخره‌ای تنگ چوگان طی ۱۰ روز آینده خبر داد و گفت: این پروژه که با هدف تسهیل دسترسی گردشگران و حفاظت از آثار تاریخی انجام می‌شود، هم‌اکنون با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه پایان قرار دارد.

وی با بیان اینکه عملیات سنگ‌فرش مسیر بازدید تنگ چوگان طی دو قرارداد جداگانه در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری انجام شده است، ادامه داد: این اقدامات باعث افزایش رفاه و امنیت بازدیدکنندگان شده و بستر مناسبی را برای گردشگری فراهم می‌کند.

مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس افزود: در مرحله سوم ساماندهی مسیر، علاوه بر شن‌ریزی انتهای مسیر، سرتاسر حاشیه رودخانه نیز نرده‌کشی شده تا ایمنی بازدیدکنندگان به بهترین شکل تأمین شود و همچنین، نصب حفاظ‌های شفاف پلی‌کربنات با اسکلت فلزی در مقابل نقوش صخره‌ای به منظور حفاظت از این آثار تاریخی از دیگر اقدامات مهم این مرحله بوده است.

ابراهیمی گفت: این اقدامات نه تنها به حفاظت از میراث فرهنگی ارزشمند کمک می‌کند، بلکه تجربه متفاوتی از بازدید برای گردشگران به ارمغان می‌آورد

مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس تصریح کرد: با تکمیل عملیات ساماندهی مسیر، شاهد افزایش تعداد گردشگران و توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه باشیم.