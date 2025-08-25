به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ضیایی در خصوص بهره برداری از طرح‌های گردشگری در فارس گفت: سه طرح گردشگری شامل یک هتل بوتیک و ۲ اقامتگاه سنتی در شیراز با هدف توسعه صنعت گردشگری و افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران داخلی و خارجی آماده بهره‌برداری شده است.

وی با بیان اینکه برای راه‌اندازی این پروژه‌ها بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی صورت گرفته است، ادامه داد: این طرح‌ها علاوه بر ارتقای زیرساخت‌های گردشگری استان، نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت اقتصاد محلی ایفا می‌کند

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس با اشاره به جایگاه ویژه فارس در گردشگری کشور افزود: این استان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی گردشگری ایران، همواره مقصدی محبوب برای گردشگران داخلی و خارجی بوده و افتتاح این طرح‌ها گامی مهم در مسیر توسعه پایدار صنعت گردشگری است.

ضیایی تصریح کرد: بهره‌برداری رسمی از این پروژه‌ها در ایام هفته دولت انجام خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود افتتاح آنها سهم قابل توجهی در رونق اقتصادی و جذب گردشگر به استان داشته باشد.