افتتاح ۷۱ پروژه با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومان در جهرم طی هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن شعبانی، با تسلیت ایام پایانی ماه صفر و سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) و نیز با تبریک هفته دولت، یاد و خاطره شهدای گرانقدر دولت، شهیدان رجایی و باهنر و شهید آیت‌الله رئیسی را گرامی داشت.

وی با بیان اینکه این شهیدان بزرگوار با روحیه جهادی، ساده‌زیستی و خدمت بی‌منت به مردم الگویی ارزشمند برای همه مدیران کشور و شهرستان هستند، گفت: امروز مسئولان باید با تاسی به این شاخصه‌ها مسیر خدمتگزاری خالصانه را دنبال کنند.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم با اشاره به برنامه‌های هفته دولت ادامه داد: در این هفته ۷۱ پروژه عمرانی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و … با اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان افتتاح و یا کلنگ‌زنی خواهد شد که گامی مهم در مسیر توسعه همه‌جانبه شهرستان محسوب می‌شود.

شعبانی افزود: از جمله پروژه‌های شاخص می‌توان به افتتاح سالن تخصصی کاراته، افتتاح پنج کیلومتر از باند دوم جاده جهرم به قیر، کلنگ‌زنی هفت و نیم کیلومتر دیگر از باند دوم جهرم به قیر، کلنگ‌زنی تقاطع غیر همسطح جاده جهرم به لار، کلنگ‌زنی مدرسه حضرت مریم (س) در میدان نبوت شهر جهرم، کلنگ‌زنی هنرستان امامزاده فضل بن موسی (ع) در فرهنگ‌شهر و همچنین افتتاح مرکز بهداشت و آموزش بهورزی شهرستان جهرم اشاره کرد.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این پروژه‌ها علاوه بر ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای شهرستان، موجب افزایش رضایتمندی مردم در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ورزش و توسعه راه‌های ارتباطی خواهد شد، خاطرنشان کرد: دولت مردمی با همه توان در مسیر پیشرفت و آبادانی شهرستان گام برمی‌دارد.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم در پایان با بیان اینکه خدمت به مردم جهرم توفیقی بزرگ برای دولت و مسئولان است، تصریح کرد: امیدواریم با بهره‌برداری از این پروژه‌ها و آغاز طرح‌های جدید، مسیر پیشرفت شهرستان بیش از گذشته هموار شود.