۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۵

تجلیل از ۶۷ نفر آزادگان فرهنگی استان فارس

شیراز-رئیس اداره شاهد و امور ایثارگران اداره‌کل آموزش و پرورش فارس گفت: در مراسمی از ۶۷ تن از فرهنگیان آزاده استان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی عباسی ظهر پنجشنبه در آئین تجلیل از آزادگان فرهنگی در باشگاه فرهنگیان شیراز گفت: این مراسم در راستای تکریم مقام شامخ آزادگان فرهنگی سرافراز برگزار شد.

وی ادامه داد: در این مراسم از ۱۵ نفر از آزادگان فرهنگی شهر شیراز و ۵۲ نفر دیگر که در سطح شهرستانهای استان و در مجموع از ۶۷ فرهنگی آزاده، تجلیل شد.

رییس اداره شاهد و ایثارگران اداره کل آموزش و پرورش فارس افزود: قدردانی ازرشادت ها و جوانمردی‌های آزادگان یک وظیفه و یک ضرورت غیر قابل انکار است.

عباسی گفت: آزادگان با تأسی از حضرت امام حسین علیه السلام درس فداکاری، وفاداری و شجاعت آموختند و در عمل نیز آن را به اثبات رساندند.

در این مراسم در این مراسم، غلامعلی حق شناس؛ معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش فارس تنی چند از معاونین اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان نیز حضور داشتند وتعدادی از آزادگان خاطراتی از دوران اسارت خود را روایت کردند.

