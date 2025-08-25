به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دومین روز از هفته دولت، طرح آبرسانی روستایی به روستاهای منصورآباد و چاهگزی شهرستان جویم با حضور حجت الله رضایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس به بهره برداری رسید.

در آئین گشایش این طرح آبرسانی، رضایی ضمن اظهار خرسندی از گشایش طرح‌های آبرسانی گسترده در جای‌جای استان، از شرکت آب و فاضلاب استان فارس به پاس اهتمام ویژه در تأمین آب پایدار برای مردم استان قدردانی کرد.

همچنین علی شبانی مدیرعامل شرکت آبفای استان فارس در این مراسم گفت: شرکت آبفای استان فارس در هفته دولت، ۷۹ پروژه آب و فاضلاب شامل ۷۵ پروژه آبرسانی و ۴ پروژه فاضلاب را با صرف اعتباری بالغ بر ۱,۳۶۰ میلیارد تومان در ۴۰ شهر و ۲۶۰ روستای استان به بهره‌برداری می‌رساند که طرح آبرسانی به روستاهای منصورآباد و چاهگزی شهرستان جویم نیز در همین ردیف قرار دارد.

وی ادامه داد: این طرح آبرسانی با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال اجرا و امروز گشایش یافت که بر اساس آن، بیش از ۵۱۰۰ نفر از مردم روستاهای منصورآباد و چاهگزی شهرستان جویم از مزایای آب شرب پایدار بهره‌مند شدند.

مدیر عامل شرکت آبفای استان فارس تصریح کرد: این طرح شامل حفر، تجهیز و برق‌رسانی به یک حلقه چاه، اجرای ۷۰۰ متر خط انتقال آب و اجرای ۸۰۰ متر خط انتقال برق است که امیدوارم بر مردم این مناطق مبارک باشد.