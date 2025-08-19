۱۲۶ شهرداری در فارس فرصتی بزرگ برای توسعه استان است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صبوری صبح سه شنبه در نشست صمیمی با جمعی از اصحاب رسانه با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت رسالت خطیر رسانهها در انعکاس صدای مردم، گفت: امروز در عصر ارتباطات، هیچ عرصهای از سیاست و اقتصاد بدون رسانه معنا پیدا نمیکند. رسانه زمانی اثرگذار خواهد بود که روایت مردم را بازگو کند و ما امیدواریم در کنار خبرنگاران، داستان واقعی مردم را به گوش مسئولان و تصمیمگیران برسانیم.
وی با تأکید بر نقش سازمان همیاری در پشتیبانی از شهرداریهای استان ادامه داد: این سازمان ظرفیت بزرگی دارد. وجود ۱۲۶ شهرداری در استان، یک فرصت بیبدیل است که میتواند از طریق همگرایی و تجمیع منابع، به حل بسیاری از مشکلات شهری و اقتصادی کمک کند. سازمان همیاری نهتنها میتواند در کنار شهرداریها بلکه در حوزههای اداری و حتی بخش خصوصی نیز به عنوان بازوی حمایتی و اجرایی ایفای نقش کند.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای فارس درباره منابع مالی پایدار شهرداریها نیز افزود: باید به سمت درآمدهای پایدار حرکت کنیم. تجربه جهانی نشان میدهد بیش از ۹۰ درصد منابع پایدار شهرداریها از محل عوارض شهری و بهرهبرداری از املاک تأمین میشود. در استان فارس نیز ما در حال مذاکره هستیم تا عوارض آلایندگی صنایع، عوارض جرایم رانندگی به شکل کامل به شهرداریها اختصاص یابد. همچنین مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ باید در کاهش معضلات اجتماعی و توسعه شهری نقشآفرین باشد.
صبوری شفافیت را یکی از اصول جدی کاری خود برشمرد و گفت: همانطور که در شورای شهر شیراز تجربه راهاندازی سامانه شفافیت را داشتیم، در سازمان همیاری نیز تلاش میکنیم همه فرآیندها به شکل شفاف و پاسخگو انجام شود تا اعتماد عمومی نسبت به این نهاد افزایش یابد.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای فارس در پایان با قدردانی از خبرنگاران و رسانهها گفت: از روز خبرنگار فراتر برویم و این ارتباط صمیمانه را به یک سنت تبدیل کنیم. هر سه ماه یکبار جلساتی با اصحاب رسانه برگزار خواهیم کرد تا روند اقدامات سازمان را اطلاعرسانی کنیم و روایتهای امیدآفرین برای مردم ایجاد شود. رمز موفقیت ما همدلی است و بدون همراهی خبرنگاران و رسانهها این مسیر دشوار خواهد بود.
