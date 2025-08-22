  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۲۹

حضور بدون تشریفات رئیس قوه قضائیه در حرم امام رضا(ع)

مشهد - حضور بدون تشریفات رئیس قوه قضائیه در میان زائران امام رضا(ع) را عصر جمعه مشاهده می کنید.

