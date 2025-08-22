https://mehrnews.com/x38QxW ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۲۹ کد خبر 6568005 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۲۹ حضور بدون تشریفات رئیس قوه قضائیه در حرم امام رضا(ع) مشهد - حضور بدون تشریفات رئیس قوه قضائیه در میان زائران امام رضا(ع) را عصر جمعه مشاهده می کنید. دریافت 7 MB کد خبر 6568005 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در مشهد روز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در حرم رضوی عزاداری روز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در مشهد برگزاری مراسم عزاداری هیئت «شاه حسین گویان» در حرم رضوی برچسبها رئیس قوه قضاییه ایران امام رضا(ع) مشهد حرم امام رضا (ع)
