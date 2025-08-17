به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بسکتبال کاپ آسیا امروز (یکشنبه ۲۶ مرداد) با برگزاری دیدارهای رده بندی و فینال در جده به پایان می رسد.

پیش از بسته شدن پرونده این رقابت ها، سایت فیبا بر اساس دیدارهای برگزار شده در مرحله گروهی، یک چهارم و نیمه نهایی و عملکرد بازیکنان تیم های مختلف در آنها، بهترین بازیکنان جوان را معرفی کرده است. بر این اساس محمد امینی ملی پوش ایران هم از بازیکنان جوانی است که از نگاه فیبا جزو بهترین های شرکت کننده در کاپ آسیا است.

در بخشی از گزارش فیبا آسیا آمده است: به ندرت پیش می‌آید که یک بازیکن ۲۰ ساله در مراحل حذفی بتواند کنترل جریان بازی را به دست بگیرد اما محمد امینی این کار را برای ایران انجام داد. او با میانگین ۱۷.۸ امتیاز، ۶.۵ ریباند و کارایی ۱۶، در این سه آمار دومین بازیکن برتر تیم ملی ایران به شمار می‌آید و در آمارهای پاس گل و توپ ربایی نیز سومین بازیکن برتر این تیم است.

در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است: درخشان‌ترین لحظه او در این رقابت‌ها در مرحله یک چهارم نهایی و مقابل چین تایپه رقم خورد. جایی که او موفق به ثبت ۳۰ امتیاز و ۱۱ ریباند شد تا به بازگشت فوق العاده تیم ملی ایران در این بازی کمک کند. امینی نقش مهمی در صعود ایران به مرحله نیمه نهایی ایفا کرده است.