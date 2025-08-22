به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب میرزایی قیری گفت: میز خدمت ارتباط چهره به چهره مسئولان و مردم به دور از تشریفات اداری برای پیگیری و پاسخ به مطالبات آنان است.

وی ادامه داد: مردم حق دارند مشکلات خود را بدون واسطه مطرح کنند و ما نیز وظیفه داریم با تمام توان برای رفع این مشکلات تلاش کنیم

سرپرست فرمانداری گراش افزود: عمده مشکلات و مطالبات مردم شامل موضوعاتی بودند که با مراجعه به ادارات مرتفع نشده بود، اما با برپایی این میز خدمت و به دلیل حضور مسئولان ادارات ذی‌ربط، این مشکلات بررسی شد و برطرف می‌شوند

میرزایی بر لزوم تبیین دستاوردهای دولت وفاق در هفته دولت تاکید کرد و گفت: هفته دولت فرصتی ارزشمند برای بیان دستاوردهای نظام و خدمات دولت در یک سال گذشته است و تلاش می‌شود خدمات ارائه شده با هدف امید افرینی در میز خدمت تبیین شود

وی ضمن تسلیت ایام سوگواری رحلت جانگداز پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی (ص)، شهادت کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی (ع) و شهادت ثامن الائمه، امام رضا (ع) و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر، تصریح کرد: هفته دولت، نماد خدمتگزاری صادقانه به مردم است و همه مدیران باید با تلاش مضاعف در مسیر ارتقا خدمت‌رسانی به مردم گام بردارند.