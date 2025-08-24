افتتاح یک هزار و ۶۶۲ طرح عمرانی، خدماتی و زیربنایی فارس در هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری صبح یکشنبه در مراسم گلباران قبور مطهر شهدا به مناسبت آغاز هفته دولت، از افتتاح هزار و ۶۶۲ طرح عمرانی، خدماتی و زیربنایی در استان خبر داد و گفت: اعتبار این پروژه‌ها ۶۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که در ۲۰ سال گذشته در فارس بی‌سابقه بوده است.

وی ادامه داد: پروژه‌های هفته دولت در حوزه‌های درمان، آب، برق، راه، مسکن و سایر بخش‌ها اجرا شده و حاصل همدلی و تلاش مدیران، کارکنان و نیروهای خدماتی در سطح استان است.

استاندار فارس افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته، فارس در سال ۱۴۰۴ جز سه استان نخست کشور از نظر بودجه قرار گرفته است.

امیری در ادامه یکی از مهم‌ترین چالش‌ها را موضوع ناترازی انرژی دانست و گفت: اگرچه فارس در مدیریت مصرف برق شرایط بهتری از بسیاری استان‌ها دارد، اما حل این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی ملی است.

وی ادامه داد: برای توسعه انرژی‌های نو تاکنون بیش از دو هزار و ۳۰۰ هکتار زمین در استان برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته و سرمایه‌گذاران تفاهم‌نامه ساخت هزار مگاوات نیروگاه را امضا کرده‌اند که بخش قابل توجهی از آن تا ۲۲ بهمن به مدار خواهد آمد.

استاندار فارس در پایان با قدردانی از همکاری و همراهی مردم استان تصریح کرد: هفته دولت فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و خدمت صادقانه به مردم است و امیدواریم بتوانیم در مسیر رضایتمندی و رفاه مردم فارس گام‌های موثرتری برداریم.