نکاتی درباره اسناد افشا شده رژیم اسرائیل توسط وزارت اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۴ حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در یک برنامه تلویزیونی با عنوان مستند «نهان‌خانه عنکبوت»، در خصوص انتقال اسناد بسیار مهم از رژیم صهیونیستی به کشورمان، اظهار کرد: دشمن اصلی این ملک و ملت و دین و آئین، نه فقط آن باند جنایتکار حاکم بر فلسطین اشغالیست، بلکه جریانی صهیونیستی آمریکایی است که علاوه بر ما، دشمن بسیاری از کشورها و ملت‌ها، بلکه دشمن حق و حقیقت و عدالت و دشمن بشریت است.

وزیر اطلاعات در این مستند افزود: وزارت اطلاعات کشورمان هم اکنون توانسته است نفوذ بزرگی در دژها، پستوها و صندوق‌های حفاظت شده حساس‌ترین مناطق رژیم صهیونیستی از جمله دیمونا و رآکتورهای هسته‌ای و تاسیسات مشابه موجود در سرزمین‌های اشغالی را به دست آورد.

این مستند نیز با همین موضوع تحت عنوان «نهان‌خانه عنکبوت» از طریق رسانه ملی پخش شد، به گفته وزیر اطلاعات، سربازان گمنام امام زمان (عج) یکی از پیچیده‌ترین اقدامات چند لایه اطلاعاتی عملیاتی، تا اعماق نهانخانه رژیم صهیونیستی نفوذ کرده و به اطلاعات پنهان آن رژیم در حوزه‌های مختلف هسته‌ای، نظامی، اطلاعاتی و علمی دست یافتند. صرفاً بخشی از این اطلاعات را معرفی کردند.

افشای اسناد رژیم اسرائیل توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی موضوع داغی است که ابعاد وسیعی از فعالیت‌های نظامی و سیاسی این رژیم را روشن می‌کند. در ادامه به نکات کلیدی این افشاگری‌ها می‌پردازیم.

۱- تمامی اسناد توسط منبع انسانی از رژیم خارج شده و به سری‌های قبلی اسناد که از روش‌های دیگر کسی شده مرتبط نیست.

۲- اسناد فراتر از موضوع هسته‌ای بوده و مجموعه وسیعی از فعالیت‌های نظامی محرمانه، پروژه‌های علمی مخفی و تعاملات سیاسی و امنیتی را فاش می‌کند.

۳- برای نخستین بار به واسطه این اسناد لوکیشن واقعی بسیاری از تاسیسات حساس رژیم در اختیار ایران قرار گرفته که تاکنون محرمانه بوده است.

۴- از این اسناد و دیگر مختصات استخراج شده از درون رژیم در جنک ۱۲ روزه به طور وسیع برای هدف قرار دادن اماکن حساس رژیم استفاده شده است.

۵- تصویربرداری کامل از درون دیمونا وجود عامل انسانی را کاملاً تأیید می‌کند. طبیعی است که به دلایل امنیتی بخش کوچکی از یافته‌ها منتشر شده باشد.

۶- بخش کوچکی از این اسناد مکان ذخیره سازی، نوسازی و تحقیق و توسعه مربوط به سلاح‌های هسته‌ای رژیم را فاش می‌کند که در هر نوع درگیری بعدی هدف حملات دقیق ایران خواهد بود.

۷- هیچیک از عکس‌ها و تصاویر منتشر شده از افراد و مکان‌ها از قبل روی وب وجود نداشته و رژیم پس از اطلاع از انتشار مستند، بخش‌هایی را درز داده است.

۸- برخی تجهیزات فنی در دیمونا که از آنها فیلم و عکس گرفته شده در دیگر راکتورهای هسته‌ای و تاسیسات مشابه موجود است و طبیعی است تصاویری شبیه به آنها در محیط آشکار وجود داشته باشد.

۹- تحلیل داده‌های ناشی از این اسناد شبکه وسیعی از روابط میان مدیران و دانشمندان رژیم و همکاران خارجی آنها را برای ایران فاش کرده و به تولید اهداف جدید انجامیده است.

۱۰- کمپین رژیم برای مخدوش جلوه دادن اسناد نیز شبکه ای از مرتبطین آن در فضای مجازی فارسی زبان را آشکارسازی کرده است.