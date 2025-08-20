  1. استانها
نوجوانان قمی در رقابت‌های انتخابی تیم ملی دو و میدانی خوش درخشیدند

قم – نوجوانان دونده و پرش‌گر قمی در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی دو و میدانی با وجود حضور محدود، توانستند نتایج قابل توجهی را در مشهد به ثبت برسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی نوجوانان پسر کشور و انتخابی تیم ملی دو و میدانی به میزبانی مشهد برگزار شد؛ رویدادی که مسیر آینده این رشته در رده‌های ملی را مشخص می‌کند.

استان قم با ترکیبی محدود از ورزشکاران در این رقابت‌ها حضور یافت اما موفق شد در چند ماده نتایج چشمگیری کسب کند.

در رشته پرش با نیزه تنها دو ورزشکار از سراسر کشور به رقابت پرداختند که یکی از آنان محمدهادی شادباش نماینده قم بود.

او با ثبت رکورد سه متر عنوان نخست این ماده را از آن خود کرد، هرچند رکورد ورودی برای حضور در میادین برون‌مرزی پنج متر تعیین شده است.

در ماده ۱۱۰ متر با مانع نیز سعید مهدی‌پور از قم موفق به کسب مقام دوم شد. با این حال، مصدومیت این ورزشکار آینده‌دار باعث شد ادامه مسیر ورزشی او نیازمند دوره‌ای از درمان و نقاهت باشد.

یادآور می‌شود ورزشکاران نوجوان قم پیش‌تر نیز در میادین آسیایی و جهانی افتخاراتی برای کشور رقم زده‌اند؛ از جمله محمدرضا فریدی، مهدی رضایی و علی قاسم‌بابایی که در عرصه‌های بین‌المللی خوش درخشیده‌اند. این پیشینه نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه و استعدادهای ناب ورزشکاران قمی در رشته دو و میدانی است.

