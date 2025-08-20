تیم گلف قم سومین جایگاه مسابقات قهرمانی کشور زیر ۱۸ سال را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های گلف قهرمانی کشور پسران زیر ۱۸ سال و همچنین مسابقات استعدادهای برتر گلف با حضور ۵۰ ورزشکار از ۱۲ استان کشور در مجموعه ورزشی آیلند تهران برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم گلف قم توانست در جمع برترین‌ها قرار گیرد و جایگاه سوم تیمی را از آن خود کند.

اعضای تیم اعزامی قم را محمد پارسا قدسی، امیرحسین بیاضی، ابوالفضل محمدی، محمدجواد محمدی و سید آرش میرئی تشکیل می‌دادند و هدایت و سرپرستی این تیم بر عهده سید کاظم میرئی بود.

این رقابت‌ها علاوه بر تعیین تیم‌های برتر، با هدف شناسایی استعدادهای درخشان گلف کشور نیز برگزار شد.

بر اساس اعلام مسئولان برگزاری، ورزشکاران برتر در صورت تأیید کادر فنی و سرمربی تیم ملی، شانس حضور در ترکیب آینده تیم ملی گلف را خواهند داشت.

گفتنی است: موفقیت تیم قم در این دوره از مسابقات، بار دیگر ظرفیت‌های ورزشی استان در رشته گلف را یادآور شد. ظرفیتی که می‌تواند با تداوم حمایت‌ها و برنامه‌ریزی‌های منسجم، زمینه‌ساز پرورش بازیکنان ملی‌پوش در آینده نزدیک شود.