رونمایی از ۳۱طرح منابع طبیعی استان سمنان با ۳۴میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی صبح شنبه در گفتوگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل منابع طبیعی استان سمنان بابیان اینکه طی هفته دولت سال جاری ۲۳ پروژه و هشت طرح منابع طبیعی افتتاح و به بهره برداری میرسد، ابراز داشت: این طرحها حوزههای مختلف جنگل، بیابان و آبخیزداری را در بر دارد.
وی با بیان اینکه برای این پروژهها اعتباری معادل ۳۴ میلیارد تومان صرف شده است، افزود: هدف از اجرای این طرحها حفاظت هر چه بهتر از عرصههای منابع طبیعی است.
مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه ۱۷ روستا از طرحهای منابع طبیعی طی هفته دولت بهره مند میشوند، ابراز داشت: این معادل ۷۳ هزار نفر جمعیت روستایی است.
رهایی با بیان اینکه ۲۱ منبع آبی شامل قنوات و منابع آبی پایین دست شهرهای استان تحت تأثیر قرار خواهند گرفت، تصریح کرد: این پروژهها در تمامی هشت شهرستان استان سمنان منظور شدند.
وی افزود: طرحهای منابع طبیعی در کاهش فرسایش خاک، مدیریت روان آبها، مقابله با بیابان زایی و ایجاد اشتغال پایدار اثر گذار خواهند بود.
نظر شما