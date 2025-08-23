افتتاح ۹۳۳ پروژه عمرانی، فرهنگی واجتماعی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی صبح امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند اظهار داشت: در نخستین روز هفته دولت، توفیق یافتیم در محضر حضرت آیت‌الله عبادی حضور یابیم و با ولایت و رهبری تجدید بیعت کنیم؛ چراکه هر آنچه داریم از نعمت ولایت و رهبری است.

وی ضمن خوش‌آمدگویی به وزیر دادگستری که به نمایندگی از هیئت دولت به خراسان جنوبی سفر کرده است، افزود: حضور جناب دکتر رحیمی در استان مایه دلگرمی است و از راهنمایی‌ها و رهنمودهای ایشان بهره‌مند خواهیم شد.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در هفته دولت امسال برنامه‌های متعددی در سطح شهرستان‌ها پیش‌بینی شده است که شامل دیدارهای مردمی، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و همچنین افتتاح پروژه‌های عمرانی است.

هاشمی با اشاره به حجم پروژه‌های آماده افتتاح گفت: بیش از ۹۳۳ پروژه در حوزه‌های مختلف از جمله آبرسانی، فرهنگی و عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان در استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی تأکید کرد: دولت چهاردهم با همه توان در مسیر توسعه متوازن استان گام برمی‌دارد و افتتاح این پروژه‌ها بخشی از خدمات دولت در سال جاری به مردم خراسان جنوبی است.