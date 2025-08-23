  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۹

افتتاح ۹۳۳ پروژه عمرانی، فرهنگی واجتماعی در خراسان جنوبی

افتتاح ۹۳۳ پروژه عمرانی، فرهنگی واجتماعی در خراسان جنوبی

بیرجند – استاندار خراسان جنوبی گفت: بیش از ۹۳۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان در هفته دولت امسال در شهرستان‌های مختلف استان به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی صبح امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند اظهار داشت: در نخستین روز هفته دولت، توفیق یافتیم در محضر حضرت آیت‌الله عبادی حضور یابیم و با ولایت و رهبری تجدید بیعت کنیم؛ چراکه هر آنچه داریم از نعمت ولایت و رهبری است.

وی ضمن خوش‌آمدگویی به وزیر دادگستری که به نمایندگی از هیئت دولت به خراسان جنوبی سفر کرده است، افزود: حضور جناب دکتر رحیمی در استان مایه دلگرمی است و از راهنمایی‌ها و رهنمودهای ایشان بهره‌مند خواهیم شد.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در هفته دولت امسال برنامه‌های متعددی در سطح شهرستان‌ها پیش‌بینی شده است که شامل دیدارهای مردمی، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و همچنین افتتاح پروژه‌های عمرانی است.

هاشمی با اشاره به حجم پروژه‌های آماده افتتاح گفت: بیش از ۹۳۳ پروژه در حوزه‌های مختلف از جمله آبرسانی، فرهنگی و عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان در استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی تأکید کرد: دولت چهاردهم با همه توان در مسیر توسعه متوازن استان گام برمی‌دارد و افتتاح این پروژه‌ها بخشی از خدمات دولت در سال جاری به مردم خراسان جنوبی است.

کد خبر 6568161

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها