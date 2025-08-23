  1. استانها
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹

برگزاری رویداد حماسه تاریخی زنان نوغان در صبح شهادت امام رضا (ع)

مشهد - ویژه برنامه «به جایِ مادر»، رویداد تاریخی حماسه زنان نوغان در صبح روز شهادت امام رضا (ع)، یکشنبه ۲ شهریور، با حضور گسترده بانوان عزادار رضوی، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین معنوی و تاریخی «به جایِ مادر» با حضور بانوان ارادتمند و عزادار رضوی، از ساعت ۹ صبح از خیابان نوغان ۱۱ به سمت حرم مطهر آغاز می‌شود تا یاد و خاطره حماسه‌آفرینی‌های زنان مؤمن خراسانی را، گرامی بدارند.

مراسم اصلی این اجتماع بزرگ، در رواق حضرت زهرا (س) برگزار خواهد شد و شامل بخش‌هایی همچون سخنرانی، عزاداری، همخوانی و اجرای نمایش آئینی است که هر یک با هدف تعمیق معنویت و زنده نگه داشتن فرهنگ و تاریخ ولایی برگزار می‌شوند.

این آئین تاریخی که نمایشی از عشق و ارادت بی‌دریغ بانوان به امام رضا (ع) است، هر ساله در سال روز شهادت این امام رئوف، برگزار می‌شود.

