برگزاری رویداد حماسه تاریخی زنان نوغان در صبح شهادت امام رضا (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین معنوی و تاریخی «به جایِ مادر» با حضور بانوان ارادتمند و عزادار رضوی، از ساعت ۹ صبح از خیابان نوغان ۱۱ به سمت حرم مطهر آغاز می‌شود تا یاد و خاطره حماسه‌آفرینی‌های زنان مؤمن خراسانی را، گرامی بدارند.

مراسم اصلی این اجتماع بزرگ، در رواق حضرت زهرا (س) برگزار خواهد شد و شامل بخش‌هایی همچون سخنرانی، عزاداری، همخوانی و اجرای نمایش آئینی است که هر یک با هدف تعمیق معنویت و زنده نگه داشتن فرهنگ و تاریخ ولایی برگزار می‌شوند.

این آئین تاریخی که نمایشی از عشق و ارادت بی‌دریغ بانوان به امام رضا (ع) است، هر ساله در سال روز شهادت این امام رئوف، برگزار می‌شود.