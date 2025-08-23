به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین شریعتینژاد اظهار کرد: از ساعت ۱۶، جمعی از ذاکران برجسته اهلبیت (ع) از جمله سیدمجید بنی فاطمه و حاج مهدی رسولی، با مرثیهخوانی و نوای سوز، صحن پیامبر اعظم (ص) حرم مطهر را آکنده از عطر حزن و سوگواری، خواهند کرد.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی تصریح کرد: از دیگر برنامههای این مراسم، سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین حسین اسلامی در جمع زائران و عزاداران رضوی است تا افزون بر سوگواری، پیوند معنوی حاضران با معارف والای اهلبیت (ع)، عمیقتر شود.
گفتنی است؛ مراسم چهارپایهخوانی یکی از سنتهای کهن عزاداری مذهبی بهویژه در ایام شهادت اهلبیت (ع) است که در حرم مطهر رضوی نیز با شکوه خاص خود برگزار میشود.
نظر شما