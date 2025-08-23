ترافیک در محور هراز نیمه سنگین تا سنگین است

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ترافیک راه‌های استان افزود: در حال حاضر، ترافیک در محور هراز، مسیر دو طرفه، محدوده سه راهی چلاو به‌صورت نیمه سنگین تا سنگین مشاهده می‌شود. و تردد در محورهای چالوس، کرج، آزادراه تهران شمال و سیاست به‌طور عادی و روان در جریان است.

صادقی همچنین به شرایط جوی اشاره کرد و گفت: در ارتفاعات محور چالوس مه گرفتگی شدید گزارش شده است که می‌تواند برای رانندگان خطرآفرین باشد. از این رو، لازم است رانندگان با احتیاط بیشتری حرکت کنند.

وی افزود: همچنین محور فرعی دواب به بلده تا اطلاع بعدی مسدود است. مسافران و رانندگان می‌بایست برای ادامه مسیر از جاده‌های جایگزین استفاده کنند.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از تمام رانندگان خواسته است که با رعایت قوانین و احتیاط بیشتر، از بروز هرگونه حادثه پیشگیری کنند.