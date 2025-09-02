به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست بعد از ظهر روز سه شنبه در جلسهای با حضور مشاور معاون جوانان وزارت ورزش و اعضای سازمانهای مردم نهاد استان در سالن کنفرانس رضازاده سخن میگفت افزود: جوانان سرمایه اجتماعی و بزرگترین پشتوانه نظام هستند بنابراین حمایت از فعالیتهای آنان وتوزیع عادلانه اعتبارات از اهداف این اداره کل میباشد
وی با اشاره به صدور مجوز فعالیت برای ۱۵۰ سمن که ۹۹ مورد از آنها فعال هستند، از دبیران مؤسسات مردم نهاد خواست تا برنامههای مدون شش ماهه دوم سال را جهت جذب اعتبارات و برنامه ریزی های لازم ارائه دهند.
وی ضمن تشریح اقدامات انجام شده در حوزه جوانان، از میزبانی اردبیل برای نشست ازدواج و تعالی خانواده با حضور مسئولین وزارت ورزش و جوانان در مهرماه خبرداد و افزود: احداث خانه جوانان از طریق مولدسازی و راه اندازی مجدد پایگاه خبری برنا از برنامههای آتی اداره کل میباشد.
دراین جلسه مشاور معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به پتانسیل بالای جوانان استان اردبیل، ابراز امیدواری کرد که مدیران دستگاههای اجرایی از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد جوانان به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی بهرهمند شوند.
حسین محمدی، ایجاد شبکه ایران یاران جوان را با هدف نقشآفرینی جوانان در شرایط مختلف، از جمله شرایط بحرانی عنوان و بر اهمیت حفظ این سرمایه تاکید کرد.
نظر شما