ترافیک سنگین در محورهای کندوان و هراز

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: تردد در محور کندوان در محدودههای میانک، مجلار و سیاهبیشه در هر دو جهت، نیمهسنگین تا سنگین است و در برخی مقاطع رانندگان با توقفهای کوتاه مواجه میشوند.
وی افزود: در محور هراز، مسیر جنوب به شمال در برخی محدودهها سنگین گزارش شده است، اما سایر راههای استان از جمله کیاسر، سوادکوه و روان وضعیت عادی دارند و ترافیک روان است.
سرپرست مرکز مدیریت راهها همچنین درباره وضعیت آب و هوایی گفت: در حال حاضر هیچ مشکل خاصی مشاهده نمیشود و شرایط جوی برای تردد ایمن فراهم است.
وی از رانندگان خواست با رعایت فاصله ایمنی، سرعت مطمئنه و احتیاط در عبور از تونلها و پیچهای مسیر تردد کنند و از توقفهای غیرضروری در حاشیه جاده خودداری کنند.
