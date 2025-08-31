ترافیک سنگین در محورهای کندوان و هراز

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: تردد در محور کندوان در محدوده‌های میانک، مجلار و سیاه‌بیشه در هر دو جهت، نیمه‌سنگین تا سنگین است و در برخی مقاطع رانندگان با توقف‌های کوتاه مواجه می‌شوند.

وی افزود: در محور هراز، مسیر جنوب به شمال در برخی محدوده‌ها سنگین گزارش شده است، اما سایر راه‌های استان از جمله کیاسر، سوادکوه و روان وضعیت عادی دارند و ترافیک روان است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌ها همچنین درباره وضعیت آب و هوایی گفت: در حال حاضر هیچ مشکل خاصی مشاهده نمی‌شود و شرایط جوی برای تردد ایمن فراهم است.

وی از رانندگان خواست با رعایت فاصله ایمنی، سرعت مطمئنه و احتیاط در عبور از تونل‌ها و پیچ‌های مسیر تردد کنند و از توقف‌های غیرضروری در حاشیه جاده خودداری کنند.

