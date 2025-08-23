اولویت اصلی ارتقای حقوق و وضعیت نیروی انسانی حوزه سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی صبح شنبه در حاشیه مراسم افتتاح بخش ویژه «VIP» بیمارستان فوق تخصصی فیروزآبادی ری، با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف بیمارستان گفت: اگر بخواهیم همه بخش‌های این بیمارستان مانند آی سی یو، اورژانس و اطفال را بررسی کنیم، نیروی انسانی عامل هماهنگ‌کننده و پیش‌برنده اصلی این پیشرفت‌ها است.

وی افزود: اولویت اصلی ما پرداختن به نیروی انسانی است و باید با خلاقیت و ابتکار شرایط بهتری برای آنان فراهم شود، حقوق پایین پزشکان طرحی که در مناطق محروم خدمت می‌کنند، مشکلی جدی است و باید راهکارهایی برای ارتقا این وضعیت اندیشیده شود.

ظفرقندی تاکید کرد: وظیفه وزارت بهداشت تنها درمان بیماری‌ها نیست، بلکه باید سلامت جامع مردم را تأمین کند و به مسائل اجتماعی مؤثر بر سلامت مانند آلودگی و مرگ و میر کودکان توجه ویژه داشته باشد.

وزیر بهداشت با اشاره به پیشرفت‌های درمانی در کشور اظهار داشت: انجام عمل‌های تخصصی مانند پیوند کبد برای کودکان از مناطق دوردست نمونه‌ای از موفقیت‌های حوزه درمان است که نشان‌دهنده توسعه زیرساخت‌های پزشکی در کشور است.

وی در پایان ضمن تبریک روز پزشک، از تلاش‌های کادر درمان قدردانی کرد و افزود: با همت و انگیزه می‌توان کارهای مثبت و بزرگی برای مردم و نظام سلامت انجام داد.