بیانیه‌ نماینده ولی فقیه سیستان و بلوچستان در پی حادثه تروریستی «دامن»

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی محامی نماینده ولی فقیه سیستان و بلوچستان در پی حادثه تروریستی دامن شهرستان ایرانشهر و شهادت ۵ نفر از جان بر کفان و حافظان امنیت این استان، بیانیه‌ای منتشر کرد.

در متن این بیانیه آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ (سوره آل عمران آیه ۱۶۹)

بدون شک اقدام بزدلانه تروریست‌های جنایتکار و مزدوران آمریکا و رژیم صهیونی در حمله به مدافعان نظم، آرامش و امنیت در منطقه دامن شهرستان ایرانشهر و به شهادت رساندن نیروهای فراجا، کاملاً همسو با مقاصد شوم دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی و برای خوش‌خدمتی به صهیونیست‌ها صورت گرفت.

دشمنان نظام اسلامی، امید ایجاد شده در دل مردمان این مرز و بوم و همدلی و همبستگی کنونی جامعه سیستان و بلوچستان را بر نمی‌تابند و علی رغم ادعای دفاع از یک قوم و مذهب، با ناامن کردن منطقه بزرگ‌ترین ظلم را به همین مردم روا می‌دارند.

زهی خیال باطل که مردم ولایتمدار و شریف سیستان و بلوچستان، ادعاهای پوچ و کذب این گرگ‌صفتان را باور نمایند و زهی تصور محال که با این شهادت‌ها خللی در عزم راسخ نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی جان برکف و خدوم ما در ریشه‌کردن عوامل ناامنی ایجاد گردد.

در همین مجال لازم می‌دانم از اقدامات ارزنده نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در ضربه‌های اخیر به تروریست‌ها تشکر و تقدیر کرده و بر هوشیاری بیشتر در برخورد لازم و جلوگیری از تکرار وقایع مشابه و برخی ربایش‌ها، تاکید کنم.

اینجانب ضمن محکومیت اقدام تروریستی ناجوانمردانه اخیر و هم‌چنین هفته گذشته در شهرستان ایرانشهر، شهادت عزیزان‌مان را به عموم مردم شهیدپرور ایران اسلامی به ویژه استان سیستان و بلوچستان، نیروهای خدوم و زحمتکش فراجا و خانواده‌های داغدار این شهدا تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای شهدای والامقام علو درجات و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.