۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

متهم به سرقت طلاجات در رامهرمز دستگیر شد

اهواز ـ فرمانده انتظامی رامهرمز از شناسایی و دستگیری متهم به سرقت هفت میلیارد ریال طلا از یک خانه مسکونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هدایت شهبازی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای گفت: در پی گزارش یک مورد سرقت طلا از خانه یک شهروند در یکی از مناطق شهرستان رامهرمز، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۲ این فرماندهی با بررسی دقیق محل جرم و آثار به جا مانده در محل وقوع جرم متهم را شناسایی و با هماهنگی قضائی وی را دستگیر کردند.

سرهنگ شهبازی اظهار داشت: متهم در مواجهه با ادله و مستندات کشف شده به سرقت طلا از خانه مورد نظر اعتراف که با اطلاعات بدست آمده بلافاصله در بازرسی از مخفیگاه وی اموال مسروقه کشف و به مالباخته تحویل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

