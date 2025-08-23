حجتالاسلام محسن هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به حرکت کاروانهای پیاده زائران رضوی به سمت مشهد مقدس، برنامهریزیهای گستردهای برای حضور رؤسای ادارات و نمایندگیها در محورهای منتهی به این شهر مقدس انجام شده است.
رئیس ادارات و نمایندگیهای تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: مقرر شده است رؤسای ادارات و نمایندگیها در طول مسیر حرکت کاروانها سرکشی داشته و ضمن عرض خدا قوت، از حضور روحانیون و مبلغین همراه کاروانها اطمینان حاصل کنند.
وی تصریح کرد: طبق هماهنگیهای به عمل آمده، رؤسای ادارات در سه تا چهار روز پایانی صفر در مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی حضور یافته و با کاروانها دیدار و ارزیابیهای لازم را انجام داده اند.
هادیان تاکید کرد: حضور روحانیون، اعم از مبلغین خواهر و برادر، در طول مسیر امسال بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس ادارات و نمایندگیهای تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: با برگزاری جلسات متعدد در استان و تشکیل قرارگاههای فرهنگی در برخی شهرستانها، تاکید ویژهای بر همراهی مبلغین از مبادی مختلف با کاروانها شده است.
وی خاطرنشان کرد: برای پیگیری دقیق امور، اتاق وضعیت تشکیل شده است که در آن بهصورت لحظهای برنامههای کاروانها ثبت و بررسی میشود تا کمبودها و نقاط ضعف شناسایی و برطرف شود.
هادیان بیان کرد: با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته، رؤسای ادارات و نمایندگیهای تبلیغات اسلامی در سه شب پایانی ماه صفر در مشهد مقدس حضور یافتند.
رئیس ادارات و نمایندگیهای تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تاکید کرد: در صورت وجود هرگونه نیاز یا مشکل، هماهنگیهای لازم برای رفع آن به عمل خواهد آمد.
وی همچنین تصریح کرد: هدف از این حضور و برنامهریزیها بهرهگیری بهینه از فرصت حضور زائران در مشهد و تقویت فرهنگ زیارت و فرهنگ رضوی است تا بهترین و جامعترین برنامهها در این ایام اجرا شود.
هادیان گفت: این اقدامات در راستای ترویج و تعمیق فرهنگ رضوی و ارتقای کیفیت خدمات به زائران محترم انجام میگیرد.
