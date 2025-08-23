سومین پرونده قصاص نفس در کوهدشت منجر به سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین خسروی در سخنانی، اظهار داشت: با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در راستای پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم»، سومین پرونده قصاص نفس در بخش «کوهنانی» شهرستان کوهدشت منجر به صلح و سازش شد.

وی افزود: دو سال پیش در پی درگیری در یکی از مناطق کوهدشت قتلی رخ داد که با ورود شورای حل اختلاف، بزرگان، ریش‌سفیدان، صلح یاران و پشتیبانی دستگاه قضائی منجر به صلح و سازش شد.

رئیس دادگستری کوهدشت با بیان اینکه یکی از برنامه‌های دستگاه قضا ترویج صلح و سازش و اخوت در بین مردم در راستای سند تحول قضائی و برنامه عملیاتی دادگستری شهرستان است، عنوان کرد: علاوه بر پرونده‌های صلح و سازش کیفری در پرونده‌های مالی و خانوادگی هم صلح و سازش را گسترش می‌دهیم.

خسروی با اشاره به اینکه امروزه یکی از موضوعات مشکلات مالی و خانوادگی بوده که سبب اختلاف بین مردم شده است، گفت: ریش‌سفیدان، صلح یاران و متنفذان با استفاده از ظرفیت قومی قبیله‌ای و پیوندهای مستحکم اجتماعی بین مردم کوهدشت وجود دارد با دستگاه قضائی در این زمینه همکاری کنند.

وی با تأکید بر اینکه مردم آستانه تحمل خود را بالا ببرند که آستانه تحمل کم عواقب کیفری را در پی دارد، افزود: ترویج صلح و سازش و جلوگیری از تشکیل پرونده با موضوعات مختلف در پیشبرد اهداف قضائی و رسیدگی به امورات مهمی مثل حقوق عامه و نظارت بر دستگاه‌های دولتی در ارائه خدمت مطلوب به مردم را در پی دارد.

رئیس دادگستری کوهدشت، گفت: این سومین پرونده قصاص نفس منجر به صلح و سازش شهرستان کوهدشت در سال جاری است.